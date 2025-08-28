Viral Video : वाहह रे जुगाड़..! स्टीयरिंग के नाम पर किया ऐसा काम, वीडियो देख दंग रह गए लोग…

Viral Video : भारत में लोगों के पास जुगाड़ की कमी नहीं है. चाहे कुछ भी हो जाए हम भारतीय कोई न कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं. आज के समय में हर आदमी अपने काम को लेकर किसी कलाकार से कम नहीं है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देख हर कोई पागल सा हो गया है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदा ट्रैक्टर चला रहा है और वो अपने ट्रैक्टर को स्टीयरिंग से नहीं बल्कि लकड़ी से कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है. जिसे देखने के बाद एक बार तो आप भी जरूर कहेंगे वाहह रे क्या जुगाड़ है-

लकड़ी ने ली स्टीयरिंग की जगह

वायरल हो रहे वीडियो को देख ये तो तय है कि ये तरीका सिर्फ भारतीय लोगों के पास ही हो सकता है. यहां के लोगों को जुगाड़ मानों विरासत में मिला हो. भारत में लोग अक्सर नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देते हैं. इसके न जानें तमाम वीडियो देखने को मिल जाते हैं, कभी कोई बाइक में बैटरी लगा कर उसे इलेक्ट्रिक बना देता हैं तो कोई कुछ और कर देता है. अब इसी वीडियो में देख लिजिए भाईसाब एक ट्रैक्टर को लकड़ी से कंट्रोल कर रहे हैं.

इस क्लिप में देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर का स्टीयरिंग टूट गया है और ट्रैक्टर को चलाने के लिए शख्स ने लकड़ी का सहारा लिया है.

लोगों ने किए कमेंट्स

इस वीडियो को इंस्टा पर bihar_day_by_day नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोगों ने देख लिया है. लोग इस वीडियो पर बहुत से कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि- “अगर देखा जाए तो यही है असली हैवी ड्राइवर.” वहीं दूसरे ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा-” कि भाई इस ड्राइवर को दिल से मेरा सैल्यूट है जो इस तरीके से ड्राइव कर रहा है.” एक अन्य ने लिखा कि- ” ये है किसान भाई का दिमाग, इंजीनियर होते तो क्रेन मंगा लेते.”