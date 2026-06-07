Viral Video: देश में रहकर कम कमाने वाले अधिक खुश, न्यूयॉर्क में महीने का 1 करोड़ कमाने वालों की ये है सच्चाई! भारतीय व्यक्ति ने खोली पोल

अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय व्यक्ति का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक ओर जहां लोगों को अमेरिका जाकर बसना और वहां पैसे कमाना सपना है, इस व्यक्ति ने वहां की असल सच्चाई वीडियो में सबके सामने लाकर रख दी है.

इस व्यक्ति ने अपने वीडियो में बताया है कि न्यूयॉर्क शहर में 1 करोड़ रुपये का वार्षिक पैकेज अक्सर अपने देश के मुकाबले कम क्यों लगता है. उनका मानना ​​है कि भारत में सालाना 25-30 लाख रुपये कमाने वाला व्यक्ति न्यूयॉर्क में 1 करोड़ रुपये के पैकेज वाले व्यक्ति से ज्यादा खुश रहता है.

वायरल वीडियो के बारे में

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में यश शर्मा नाम के यूजर ने बताया कि अमेरिका में रहना काफी महंगा है और यहां 1 करोड़ रुपये का सालाना पॅकेज भी काफी कम लगता है. उन्होंने टैक्स, आवास खर्च, स्वास्थ्य सेवा और जीवनशैली संबंधी खर्चों को प्रमुख कारण बताया. उन्होंने दावा किया कि सारे टैक्स चुकाने के बाद घर ले जाने वाली आय में काफी कमी आ जाती है.

अपने वीडियो में उन्होंने कहा, “सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि यहां, संघीय कर, राज्य कर, न्यूयॉर्क शहर कर, सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर का मतलब है कि आपके एक करोड़ के पैकेज का पैंतीस से चालीस प्रतिशत हिस्सा कर में चला गया.” फिर उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क शहर में रहने के लिए घर किराए पर लेना पड़ता है, जिसका किराया आसानी से 2-3 लाख रुपये प्रति माह के आसपास होगा. उन्होंने कहा, “अब, अगर आपको न्यूयॉर्क में रहना है, तो आपको यहां एक घर किराए पर लेना होगा, और यहां एक घर का किराया दो से तीन लाख रुपये तक हो सकता है. इसलिए मुझे लगता है कि भारत में पच्चीस लाख रुपये कमाने वाला व्यक्ति न्यूयॉर्क में एक करोड़ रुपये के पैकेज वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक खुश है.”

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

494,000 से अधिक व्यूज़ और 22,500 से अधिक लाइक्स के साथ, इस वीडियो को जबरदस्त लोकप्रियता मिली. इसमें किए गए विश्लेषण ने कई लोगों को प्रभावित किया और यह दिखाया कि वेतन के आंकड़ों को संदर्भ के साथ समझना ज़रूरी है. कागज़ पर लिखी “बड़ी” रकम हमेशा स्थानीय खर्चों को ध्यान में रखने पर अच्छे जीवन स्तर के बराबर नहीं होती. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “किराना महंगा है… बाल कटवाने से लेकर बिजली और प्लंबिंग का काम भी महंगा है.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में कहा, “यहां न तो ब्लिंकइट है, न स्विगी, न ही ज़ोमैटो. आपको घर के सारे काम भी खुद ही करने पड़ेंगे.”