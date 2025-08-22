Home > वायरल > नन्ही बच्ची के साथ शैतानी गुड़िया का खेल… खेलते खेलते भाग खड़ी हुई लड़की, Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

नन्ही बच्ची के साथ शैतानी गुड़िया का खेल… खेलते खेलते भाग खड़ी हुई लड़की, Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

Viral Video : सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है, बस एक बार वीडियो आने की देरी होती है. हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई हैरान है और लोग वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 22, 2025 15:02:00 IST

viral video
viral video

Viral Video : सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई चौंकाने वाला वीडियो सामने आता है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देख हर कोई हैरान हैं और कुछ लोग तो डर भी गए हैं. वीडियो में एक मासूम बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता.

वीडियो की शुरुआत में एक छोटी बच्ची अपनी प्यारी सी डॉल के लिए नाश्ता बना रही होती है. सब कुछ नार्मल चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही बच्ची कैमरे की तरफ मुड़कर कुछ बोलती है, उसी वक्त अचानक गुड़िया की हलचल शुरू हो जाती है. सबसे पहले गुड़िया की ओर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जो बच्ची को चौंका देती है. वो मुड़कर देखती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता.

अचानक हिला गुड़िया का हाथ, बच्ची डर के मारे भागी

इसके कुछ ही सेकंड बाद, गुड़िया का हाथ खुद-ब-खुद हिलने लगता है. इस बार बच्ची डर के मारे जोर से चीख पड़ती है और घबराकर वहां से भाग जाती है. ये पूरा दृश्य सीसीटीवी या किसी फोन कैमरे में कैद हो गया और अब तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @devilgazing नामक अकाउंट से शेयर किया गया है. दावा किया गया है कि ये वीडियो स्पेन का है और इसे किसी भी प्रकार से एडिट नहीं किया गया है, ये एक दम रियल वीडियो है. वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर ने बताया कि इस डरावनी घटना के बाद बच्ची के माता-पिता ने उस गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया.

लोगों का कहना है कि ये गुड़िया बिल्कुल हॉरर फिल्मों की फेमस डॉल Annabelle और Chucky जैसी लग रही है. कई यूजर्स ने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि ये वीडियो रियल है, वहीं कुछ का मानना है कि ये सिर्फ एक प्रैंक या एडिटेड वीडियो हो सकता है.

वीडियो को देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-

viral video 1

वीडियो की सच्चाई पर अब भी सवाल

हालांकि, Inkhabar  ने इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं की है. कुछ यूजर्स का कहना है कि गुड़िया के हाथ में धागा बंधा हो सकता है जिससे वो हिल रही हो, तो कुछ इसे रिमोट कंट्रोल से चलने वाली डॉल बता रहे हैं.

जो भी हो, ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग अब तक इसे देखकर हैरान हैं.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
नन्ही बच्ची के साथ शैतानी गुड़िया का खेल… खेलते खेलते भाग खड़ी हुई लड़की, Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

नन्ही बच्ची के साथ शैतानी गुड़िया का खेल… खेलते खेलते भाग खड़ी हुई लड़की, Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नन्ही बच्ची के साथ शैतानी गुड़िया का खेल… खेलते खेलते भाग खड़ी हुई लड़की, Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश
नन्ही बच्ची के साथ शैतानी गुड़िया का खेल… खेलते खेलते भाग खड़ी हुई लड़की, Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश
नन्ही बच्ची के साथ शैतानी गुड़िया का खेल… खेलते खेलते भाग खड़ी हुई लड़की, Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश
नन्ही बच्ची के साथ शैतानी गुड़िया का खेल… खेलते खेलते भाग खड़ी हुई लड़की, Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?