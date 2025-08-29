महिला ने लता जी के गजल गाकर सोशल मीडिया पर मचाई धूम, Video देख यादों में डूबे फैंस..!

Viral Video : आज के समय में गाना गाना भले ही आम बात हो, लेकिन कुछ आवाजें दिल को छू जाती हैं- वो आवाजें जो सीधे आत्मा से निकलती हैं और आत्मा तक पहुंचती हैं. इन्हीं जादुई आवाजों की याद दिलाती है एक महिला सिंगर की परफॉर्मेंस, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. “साल 1973 में आई फिल्म ‘दिल की राहें’ में लता मंगेशकर ने एक बेहद खूबसूरत गजल गाया था ‘रस्मे उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे”. इस गजल को एक बार फिर जीवंत किया है पूजा नाम की महिला ने, जिन्होंने इसे न सिर्फ गाया, बल्कि हर सुर में एक ठहराव और गहराई भर दी. उनकी आवाज में वो मिठास है, जो किसी प्रोफेशनल गजल सिंगर की खासियत होती है.

सादगी में छिपी सुरों की चमक

वीडियो में पूजा साड़ी पहने नजर आती हैं और पूरे भाव से गा रही हैं. उनकी आवाज में जो ठहराव है, वही उन्हें खास बनाता है. ऐसा लगता है जैसे वे न सिर्फ गा रही हैं, बल्कि हर शब्द को जी भी रही हैं. लोगों को उनका ये गजब का अंदाज बहुत पसंद आया है. कई यूजर्स का कहना है कि ये परफॉर्मेंस दिल को छू जाती है और रियाज की सच्ची झलक देती है.

सोशल मीडिया पर बटोरी तारीफें

इस बेहतरीन वीडियो को पूजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @pooja\_katha25 पर शेयर किया है. वीडियो को अब तक 18 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक किया है. यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी कमाल की हैं- किसी ने लिखा, ‘आपकी सादगी और आपके रियाज को दिल से नमन, तो किसी ने कहा, ये गाना आत्मा को पिघला देता है.

जहां आज के दौर में तड़क-भड़क और ऑटो-ट्यून का जमाना है, वहीं पूजा जैसी सिंगर्स ये साबित कर रही हैं कि सच्चा संगीत अब भी दिल से निकलता है और दिल तक ही पहुंचता है. उनका ये गाना लता जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी है और हम सभी के लिए एक तोहफा भी.