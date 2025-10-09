Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद

Viral Video : उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. इस घटना ने ठेले पर समान बेचने वालों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल एक महिला ने जूस बेचने वाले को रंगे हाथ पकड़ लिया है. जूस विक्रेता ने पहले एक कपड़े से अपना प्राइवेट पार्ट साफ किया, फिर उसी से जूस वाला बर्तन साफ करने लगा. इस हरकत को देख महिला ने तुरंत अपनी आवाज उठाई. साथ ही महिला ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया. महिला ने पूरी घटना देखी और फिर जूस वाले को तमाचा भी जड़ दिया. पकड़े जाने पर महिला के सामने जूस वाला माफी की गुहार लगाने लगा. साथ ही इस पूरे मामले को दबाने के लिए भी कहा. लेकिन महिला ने पुलिस को बुला लिया. जिसके बाद पुलिस ने जूस वाले पर कार्रवाई कीऔर जुर्माना भी लगाया.

जूस वाले की शर्मनाक हरकत

यह वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video) पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो रचना भट्ट के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो 6 अक्टूबर को शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- जूसवाले की शर्मनाक करतूत जिस कपड़े से किया प्राइवेट पार्ट साफ उसी को रखा जूस के बर्तन मे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल. आरोपी बिलावल गिरफ्तार,रेहड़ी सीज. बता दें कि जूस बेचने वाला मुस्लिम था. इसी कारण लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है. साथ ही लोग इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं. इस वीडियो को करीब 2 हजार लोग देख चुके हैं.

कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे लोग

वीडियो देखकर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-क्या किसी भी हिन्दु को इन जिहादियों के यहां का अशुद्ध भोजन-पानी लेना चाहिए? कई लोगों ने इसे बॉयकॉट करने की भी मांग की. बता दें कि काफी समय से अलग-अलग राज्यों से इस तर की घटना सामने आ रही है. कभी कोई खाने-पीने की चीजों में थूक मिलाता है, तो कभी पेशाब. लोग बाहर जाते वक्त हर चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं. कई बार लोगों को मजबूरी में बाहर का खाना-पीना पड़ता है. लेकिन इस तरह की खबरे सुन लोगों का विश्वास टूट जाता है.