Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद
Home > वायरल > Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद

Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद

Viral News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जिसने लोगों के विश्वास पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए. ठेले पर जूस बेचने वाले को गंदी हरकत करते हुए महिला ने रंगे हाथ पकड़ा है. महिला ने इस घटना को अपने कैमरे में भी कैद किया है. महिला ने बताया कि जूस विक्रेता ने पहले अपना प्राइवेट पार्ट साफ किया. फिर उसी से जूस वाला बर्तन साफ किया.

By: Preeti Rajput | Published: October 9, 2025 9:38:42 AM IST

Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद

Viral Video : उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. इस घटना ने ठेले पर समान बेचने वालों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल एक महिला ने जूस बेचने वाले को रंगे हाथ पकड़ लिया है. जूस विक्रेता ने पहले एक कपड़े से अपना प्राइवेट पार्ट साफ किया, फिर उसी से जूस वाला बर्तन साफ करने लगा. इस हरकत को देख महिला ने तुरंत अपनी आवाज उठाई. साथ ही महिला ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया. महिला ने पूरी घटना देखी और फिर जूस वाले को तमाचा भी जड़ दिया. पकड़े जाने पर महिला के सामने जूस वाला माफी की गुहार लगाने लगा. साथ ही इस पूरे मामले को दबाने के लिए भी कहा. लेकिन महिला ने पुलिस को बुला लिया. जिसके बाद पुलिस ने जूस वाले पर कार्रवाई कीऔर जुर्माना भी लगाया. 

जूस वाले की शर्मनाक हरकत 

यह वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video) पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो रचना भट्ट के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो 6 अक्टूबर को शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- जूसवाले की शर्मनाक करतूत जिस कपड़े से किया प्राइवेट पार्ट साफ उसी को रखा जूस के बर्तन मे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल. आरोपी बिलावल गिरफ्तार,रेहड़ी सीज. बता दें कि जूस बेचने वाला मुस्लिम था. इसी कारण लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है. साथ ही लोग इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं. इस वीडियो को करीब 2 हजार लोग देख चुके हैं. 

घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत

कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे लोग

वीडियो देखकर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-क्या किसी भी हिन्दु को इन जिहादियों के यहां का अशुद्ध भोजन-पानी लेना चाहिए? कई लोगों ने इसे बॉयकॉट करने की भी मांग की. बता दें कि काफी समय से अलग-अलग राज्यों से इस तर की घटना सामने आ रही है. कभी कोई खाने-पीने की चीजों में थूक मिलाता है, तो कभी पेशाब. लोग बाहर जाते वक्त हर चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं. कई बार लोगों को मजबूरी में बाहर का खाना-पीना पड़ता है. लेकिन इस तरह की खबरे सुन लोगों का विश्वास टूट जाता है.

Tags: viral khabarViral Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद
Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद
Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद
Viral Video: छी छी छी! पहले कपड़े से साफ किया प्राइवेट पार्ट फिर बर्तन में…जूस वाले की गंदी हरकत हुई कैमरे में कैद