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Viral Video: खूबसूरत युवती गई बाथरूम में नहाने, 5 मिनट बाद ऐसा क्या हुआ… लगा 1 लाख रुपये से अधिक जुर्माना

Viral Video: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला पर 1.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. वह बाथरूम में नहा रही थी. 5 मिनट बाद ही शॉवर की भाप से फायर अलार्म बज गया.

By: JP Yadav | Published: August 27, 2026 11:40:41 AM IST

Viral Video: खूबसूरत युवती गई बाथरूम में नहाने, 5 मिनट बाद ऐसा क्या हुआ... लगा 1 लाख रुपये से अधिक जुर्माना
Viral Video: खूबसूरत युवती गई बाथरूम में नहाने, 5 मिनट बाद ऐसा क्या हुआ... लगा 1 लाख रुपये से अधिक जुर्माना


Viral Video:  कभी-कभार हमारा आलस या फिर इत्तेफाक लाखों से लेकर करोड़ों का नुकसान करवा देता है. ताजा मामला ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है. एक महिला की छोटी सी गलती या कहें लापरवाही के चलते 1,900 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 1.30 लाख रुपये का नुकसान हो गया. हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 5 मिनट गर्म पानी से नहाना महिला को भारी पड़ गया.  एग्जॉस्ट फैन बंद होने चलते बाथरूम में भाप बनी, जिसने फायर अलार्म बजा दिया. इसके बाद नियमों का उल्लंघन होने पर महिला पर करीब 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. 

पीड़िता का नाम वामिका है.  फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रहीं वामिका रोजाना की तरह केवल 5 मिनट के लिए गर्म पानी से नहाने के लिए बाथरूम में चली गई. वह इस बात से अनजान थीं कि इस छोटे से शॉवर के बाद उन्हें करीब 1.30 लाख रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा. वामिका से गलती यह हो गई कि वह गर्म पानी से नहाने के दौरान बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन चालू करना भूल गई. ऐसे में चंद मिनटों में ही बाथरूम में गर्म पानी की भाप होने लगी. करीब 5 मिनट हुए होंगे कि भाप  फायर अलार्म सेंसर तक पहुंच गई. फिर क्या था कि पूरी इमारत में ऑटोमैटिक अलार्म बजने लगा. इससे इमारत में रह रहे सैकड़ों लोग डर गए. कुछ लोग सीढ़ियों से तो कुछ लिफ्ट से नीचे उतरने लगे. कुछ लोगों ने सोचा कि भूकंप है, इसलिए उन्होंने टेबल या फिर ऐसी चीज का सहारा लिया जो उन्हें बचा सके. 

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यह जानकारी और उसके बाद लगाए गाए जुर्माने की जानकारी खुद वामिका ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके दी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह बता रही है कि वह प्रतिदिन की तरह उस रोज भी गर्म पानी से नहाने गई थीं. नहाना शुरू करने के चंद मिनटों के बाद पूरी इमारत में फायर अलार्म बजने लगा. 

लगा फायर ड्रिल चल रही है

वामिका को शुरुआत में लगा कि इमारत में रुटीन की तरह ही कोई सामान्य फायर ड्रिल चल रही है. ऐसे में वह आराम से यानी  25 मिनट बाद इमारत के नीचे आईं.  उन्होंने नीचे आकर पाया कि सैकड़ों लोग इमारत के ग्राउंट फ्लोर पर जमा थे.  तब तक बिल्डिंग मैनेजर ने यह पता लगा लिया था कि यह किस घर की वजह हुआ. 

नीचे उतरने पर वामिका से इमारत के मैनेजर ने उनके शॉवर के बारे में पूछा. वामिका के बताने पर मैनेजर को सारी बात समझ आ गई. वामिका की मानें तो पानी गर्म करने के लिए गीजर तो चालू किया था, लेकिन बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन ऑन करना भूल गई थीं. इसके बाद गर्म पानी से निकलने वाली भाप बाथरूम में जमा होती रही. इसके बाद भाप फायर अलार्म के सेंसर तक पहुंच गई. इसके बाद बिना किसी वास्तविक आग या धुएं के ही बिल्डिंग में फायर अलार्म एक्टिव हो गया.

क्यों लगा इतना भारी जुर्माना

यहां पर बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में फायर अलार्म से जुड़े नियम काफी सख्त हैं. ऐसे में वामिका पर 1,900 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया गया, जो भारतीय करेंसी में करीब 1.30 लाख रुपये बैठता है. अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है. इसमें कहा जा रहा है कि वामिका के लिए यह 5 मिनट का शॉवर शायद लंबे समय तक याद रहने वाला है. अगली बार गर्म पानी से नहाते समय एग्जॉस्ट फैन का स्विच ऑन करना वह शायद ही भूलेंगी. 

Tags: viral video
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