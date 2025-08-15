Home > वायरल > VIRAL VIDEO: ‘नंगा करुँगी तुझे…’ ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो भद्दी-भद्दी गालियां देने लगी महिला, सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश!

Bengaluru Viral Video: बेंगलुरु में एक बेहद ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गुस्साए दोपहिया वाहन चालक ने एक महिला अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसे धमकाते हुए गन्दी-गन्दी गालियाँ दीं। "कपड़े उतारकर नंगा करूँगी तुझे" यह कहते हुए, उसने पुलिसकर्मियों को हिंदी में भद्दी-भद्दी गालियाँ दीं।

Published: August 15, 2025 22:42:00 IST

Bengaluru Viral Video: बेंगलुरु में एक बेहद ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गुस्साए दोपहिया वाहन चालक ने एक महिला अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसे धमकाते हुए गन्दी-गन्दी गालियाँ दीं। “कपड़े उतारकर नंगा करूँगी तुझे” यह कहते हुए, उसने पुलिसकर्मियों को हिंदी में भद्दी-भद्दी गालियाँ दीं।

दरअसल यह मामला गुरुवार को येलहंका न्यू टाउन इलाके की है इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब दो ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने एक महिला को रोका और उसके दोपहिया वाहन को पकड़ लिया। इस बात से गुस्साई महिला ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीखा हमला बोल दिया। 

गुस्से महिला ने एक पुलिसकर्मी से कहा, “साले मेरे स्टाफ से कुछ मत कहना। उसकी टी-शर्ट छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?” यही नहीं उस महिला ने वहां उपस्थित सभी ट्रैफिक पुलिस को गालियां दे रही थी जिसने भी उससे बात करने की कोशिश की। उस महिला ने माँ और बहन लगा कर गालियां दी साथ ही एक महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कहा “नंगा करुँगी तुझे…” 

https://x.com/BlrCityPolice/status/1956311879283851724 (VIDEO)

इस मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे उस महिला से सम्मानपूर्वक बात कर रहे थे क्योंकि वह एक महिला थी। लेकिन फिर उस महिला ने उन्हें चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो उसे गिरफ्तार कर लें। इसके बाद बातें बढ़ती ही चली गई।  

बेंगलुरु पुलिस ने पुष्टि की है कि महिला को बाद में हिरासत में ले लिया गया और अब जाँच चल रही है। इस घटना का वीडियो पुलिस विभाग ने X पर पोस्ट किया और लिखा है, “आज दिनांक 14.08.2025 को, इस घटना के संबंध में येलहंका न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी जाँच शुरू कर दी गई है।” सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस “घृणित व्यवहार” के बावजूद पुलिस अधिकारियों के धैर्य की सराहना की है।

