Viral Video: ‘मिल गया खतरों का खिलाड़ी…’, स्टंट देख कांप गए लोग, क्या Rohit Shetty का आएगा बुलावा?

Dangerous Stunt Viral Video: आज-कल लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का ऊंची इमारत पर खतरनाक स्टंट कर रहा है. इस घटना ने लोगों को हैरान भी किया और डरा भी दिया.

रिपोर्ट के अनुसार ये घटना 18 जनवरी, रविवार को हिसार स्थित लगभग 282 फीट ऊंचे ओपी जिंदल टावर पर हुई. स्टंट करने वाले युवक की पहचान मोनू के रूप में हुई है, जो राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है. बताया गया कि उसने सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर टावर पर चढ़ने में सफलता पाई. वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि मोनू टावर की संकरी किनारी पर तीन कांच की बोतलें रखता है. वो एक बोतल पर सिर रखता है और बाकी दो बोतलों को हाथों से थामकर उल्टा खड़ा हो जाता है. जरा सी चूक उसकी जान ले सकती थी. नीचे खड़े लोग तालियां बजाते नजर आए.

लोहे के ढांचे से लटककर दिखाए करतब

इसके बाद मोनू टावर के बाहरी ढांचे को पकड़कर लटक जाता है. वो वहां पुल-अप करता है और हवा में पलटी भी मारता है. एक पल ऐसा भी आता है जब वो अपने पैरों को लोहे के फ्रेम में फंसाकर पूरी तरह उल्टा लटक जाता है. बताया गया कि उसके पास एक बैग भी था, जिसमें बोतलें और एक कैन मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल उसने स्टंट के दौरान किया.

Man detained for performing dangerous stunts atop 282-foot-high OP Jindal Tower without safety gear. pic.twitter.com/sdYWNNch0c — rareindianclips (@rareindianclips) January 21, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोग डर और चिंता जताते नजर आए. किसी ने लिखा कि ‘वो कर रहा है और डर हमें लग रहा है.’ वहीं कुछ लोगों ने ऐसे स्टंट को बेवजह जान जोखिम में डालने वाला बताया. एक ने तो ये भी लिख दिया कि- अब आएगा रोहित शेट्टी का बुलावा.

पुलिस ने लिया हिरासत में

रिपोर्ट के मुताबिक, जब मोनू नीचे उतर रहा था, तब टावर की सुरक्षा टीम ने उसे देख लिया और तुरंत रोक लिया. बाद में उसे डायल-112 पुलिस टीम के हवाले कर दिया गया. टावर प्रबंधन से जुड़े अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान मोनू ने अपनी गलती स्वीकार की और लिखित माफी दी. उसने यह भी भरोसा दिलाया कि वो भविष्य में इस तरह का कोई खतरनाक स्टंट नहीं करेगा.