Viral Video: रहमान डकैत बना दूल्हा! FA9LA  गाने पर ली दमदार एंट्री, शादी से पहले ही दुल्हन हुई दीवानी

FA9LA Viral Video: एक शादी की एंट्री इंटरनेट पर सेंसेशन बन गई, जब दूल्हे ने आम रूटीन छोड़कर फिल्मी स्टाइल में एंट्री करने का फैसला किया. अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर के अब-आइकॉनिक डांस वॉक से इंस्पायर होकर, दूल्हे ने उस मूव को इतनी आसानी से रीक्रिएट किया कि क्लिप तुरंत ऑनलाइन वायरल हो गई.

By: Heena Khan | Published: January 24, 2026 1:55:46 PM IST

FA9LA Viral Video: एक शादी की एंट्री इंटरनेट पर सेंसेशन बन गई, जब दूल्हे ने आम रूटीन छोड़कर फिल्मी स्टाइल में एंट्री करने का फैसला किया. अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर के अब-आइकॉनिक डांस वॉक से इंस्पायर होकर, दूल्हे ने उस मूव को इतनी आसानी से रीक्रिएट किया कि क्लिप तुरंत ऑनलाइन वायरल हो गई. यह वीडियो शोएब कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिन्होंने शरारती अंदाज़ में कैप्शन दिया, “स्वैग में एंट्री.” क्लिप में, दूल्हा अपनी बारात को लीड करते हुए धुरंधर के हाई-एनर्जी वायरल ट्रैक FA9LA पर नाचते हुए दिख रहा है, जो अक्षय खन्ना के रिलैक्स्ड लेकिन कॉन्फिडेंट स्टेप्स को पूरी तरह से कॉपी कर रहा है, जिसे फैंस ने तुरंत पहचान लिया.

रहमान डकैत बना दूल्हा 

धुरंधर फिल्म रिलीज़ होने के बाद अक्षय खन्ना का ओरिजिनल सीन सोशल मीडिया पर छा गया था. जो बात इसे खास बनाती थी, एक्टर का आरामदेह, इम्प्रोवाइज्ड डांस-वॉक, जो सिंपल, स्टाइलिश और एटीट्यूड से भरपूर था. रिलीज़ के बाद ये मूव मीम मटेरियल बन गया था. उसी वाइब को फॉलो करते हुए, दूल्हा उन स्टेप्स को करता है, जबकि दोस्त और परिवार वाले उसके चारों ओर घेरा बनाकर चीयर करते हैं और साथ में नाचते हैं. जो सिर्फ एक और शादी की एंट्री हो सकती थी, वह जल्दी ही एक फुल-स्केल परफॉर्मेंस में बदल गई, जिसने देखने वालों को इम्प्रेस कर दिया.

कमैंट्स की हुई बारिश 

एक तीसरे यूज़र ने लिखा, “जो भी दुल्हन है, बहन तुमने ज़िंदगी भर के एंटरटेनर से शादी की है, बधाई हो. और दूसरे लड़कों की गर्लफ्रेंड और मंगेतर जो उसे सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें भी ऑल द बेस्ट.” मज़ाक करते हुए एक व्यक्ति ने कमेंट किया, “अभी डांस कर ले भाई—कल से तो तू अपनी पत्नी के इशारों पर नाचेगा.”

