लड़की ने पैर पर बनवाया मां काली का टैटू, VIDEO वायरल होते ही सोशल मीडिया पर आया तूफान

VIRAL VIDEO: हिंदू धर्म में माँ काली का भी अपना एक अलग स्थान है, जिनकी सभी धर्मावलंबियों में पूजा होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने अचानक बवाल मचा दिया है। वीडियो में एक लड़की अपने पैरों पर एक टैटू आर्टिस्ट से माँ काली का टैटू बनवाती नज़र आ रही है। वीडियो देखने के बाद आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह आपके धैर्य पर निर्भर करता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो की खूब आलोचना हो रही है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि लड़की एक टैटू आर्टिस्ट के स्टूडियो में औंधे मुँह लेटी हुई है और आर्टिस्ट उसके पैरों के पिछले हिस्से पर एक डिज़ाइन बनाता नज़र आ रहा है। यह आकृति कोई और नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली माँ काली की है। पैरों पर माँ काली की तस्वीर बनवाते समय लड़की को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यह वीडियो इंटरनेट पर बवाल मचा सकता है और उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। टैटू आर्टिस्ट भी अपनी धुन में पैरों पर एक आकृति बना रहा है। अब इंटरनेट पर लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं।

This girl got a tattoo of Maa Kali on her legs, people can only make fun of Hindu Gods in this country

Come on, defend her too now pic.twitter.com/l9C9GUQ4On

