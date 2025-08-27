‘इंसान नहीं, बोतल समझकर..’, 8 सेकेंड के इस वीडियो में छुपा है इंसानियत का डरावना चेहरा : Video

Car Accident Viral Video: इंसान अगर गलती से कोई गलती कर देता है तो उसे माफ किया जा सकता है लेकिन अगर कोई जानबूझकर कर रहा है तो गलत है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी देखा जा रहा है जिसमें एक शख्स शराब के नशे में हैं और ये तो सभी को पता है कि ज्यादा नशा करने के बाद इंसान होश में नहीं रहता है और इधर-उधर झूमता रहता है. ऐसे में ये आपका फर्ज है कि अगर कोई रोड पर शराब के नशे में है तो आप गाड़ी धीरे चलाएं. वहीं उस वीडियो में देखा गया है कि एक शराबी के ऊपर कार ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी है, जिसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मानो सामने वाले ने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई है.

कहां का है मामला?

ये हादसा गाजियाबाद का बताया जा रहा है और गाजियाबाद दिल्ली जैसे शहरों में ट्रैफिक काफी होता है. ऐसे में सड़क पर कुछ गाड़ियां तो रुक जाती हैं. ऐसा ही कुछ गाजियाबाद में हुआ कि एक दम से एक शराबी सड़क पर लेट गया जिसे देख कुछ गाड़ियां रुक गई लेकिन एक कार वाले ने उसके ऊपर से ही गाड़ी निकाल दी और फिर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि वो आदमी जिंदा है या मर गया. इस वीडियो को देख हर कोई दंग रह गया है.

लोगों ने किए कमेंट्स

इस वीडियो को देख लोग कार ड्राइवर पर काफी भड़क रहे हैं, लोगों का कहना है कि इस ड्राइवर की इंसानियत एक दम मर गई है. एक यूजर ने लिखा है, “दुखद लेकिन कठोर सत्य: सड़कें बिस्तर नहीं होतीं. गाजियाबाद में सड़क पर नशे में धुत एक व्यक्ति की एमजी एस्टर कार से कुचलकर मौत हो गई. वाहन चालकों को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी माएने रखती है”, तो एक अन्य यूजर ने लिखा है, “लोग तो इंसान को इंसान नहीं, प्लास्टिक की बोतल समझ कर कुचल रहे हैं. क्या क्रूर आदमी है. जब दिख रहा है कि कोई पी कर पड़ा हुआ है, फिर भी नहीं रुका. ऐसे निकल गया जैसे उसका रोज का काम है”. ऐसे ही अन्य लोग भी कमेंट कर रहे हैं.

Mg Aster ran over a drunkard lying on the road in Ghaziabad UP.pic.twitter.com/b1rlhIptq2 — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) August 26, 2025

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर @Deadlykalesh नाम से शेयर किया गया है. ये वीडियो सिर्फ 8 सेकेंड का है लेकिन इसे देख हर किसी के मन में आक्रोश है.