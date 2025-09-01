Home > वायरल > Viral Video : ट्रक में लगी आग तो ड्राइवर ने लगाया गजब का दिमाग…, फायर डिपार्टमेंट को भी लग गए झटके

Viral Video : ट्रक में लगी आग तो ड्राइवर ने लगाया गजब का दिमाग…, फायर डिपार्टमेंट को भी लग गए झटके

Viral Video : इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक ट्रक में आग लग गई है, उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने जो किया है वो देखने लायक है-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 1, 2025 11:59:46 IST

Viral Video : सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है जिसे देख हंसी भी आती है और कुछ सीखने को भी मिलता है, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो दौड़ लगा रहा है जिसे देख आप अपना सिर पकड़ लेंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रक ड्राइवर है जिसकी गाड़ी  में आग लग गई है. अगर आपकी गाड़ी में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप गाड़ी से उतर कर फायर डिपार्टमेंट कॉल करेंगे, लेकिन इस ट्रक ड्राइवर ने जो किया वो देखने लायक है-

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रक में आग लग गई है, लेकिन उसके बाद भी ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा है और ट्रक को ऊगाए जा रहा है. ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को लेकर के फायर डिपार्टमेंट पहुंच गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने आग भुजाने में मदद की.

किसने शेयर किया वीडियो

इस वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया पर @TheFigen_ नाम की आईडी से शेयर किया गया है. साथ ही इस वीडियो को एक कैप्शन भी दिया गया है,जिसमें लिखा है कि- ” ‘एक ट्रक में आग लग गई और ड्राइवर ने अग्निशमन विभाग को फोन करने के बजाय, ट्रक को उनके पास ले जाने का फैसला किया. अब यही तो पुरुषों का क्राइस मैनेजमेंट स्टाइल है”.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

सिर्फ 31 सेकेंड के इस वीडियो को अब तक हजारों लोगों ने देख लिया है और लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.  एक यूजर ने लिखा है, “यही सबसे तेज तरीका है इसे ठीक करने का, लेकिन जब वह गाड़ी चला रहा था तो हवा ने आग को और भड़का दिया”, तो एक अन्य यूजर ने लिखा है, “फास्ट थिंकिंग और शानदार एग्जीक्यूशन इसी को कहते हैं”. वहीं, एक यूजर ने लिखा है, “सच कहूं तो शायद ये सबसे गैरजिम्मेदाराना काम है. उसने सबको और खुद को भी खतरे में डाल दिया”.

