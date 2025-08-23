Home > वायरल > Viral Video: बेरहम मालिक ने मजदूर पर छोड़ दिया पालतू शेर, दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो वायरल, भड़क उठी दो देशों की जनता

Viral Video: बेरहम मालिक ने मजदूर पर छोड़ दिया पालतू शेर, दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो वायरल, भड़क उठी दो देशों की जनता

Lion Attack Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल सामने आ रहे हैं। कुछ आपको हैरानी में डालते हैं, कुछ आपको गुस्सा दिलाते हैं तो कुछ आपको दहशत से भर देते हैं। एक ऐसा ही वीडियो उत्तरी अफ्रीका से देश लीबिया का वायरल हो रहा है जो आपमें ये तीनों भाव भर देगा।

Published: August 23, 2025 16:32:00 IST

Lion Attack Man: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल सामने आ रहे हैं। कुछ आपको हैरानी में डालते हैं, कुछ आपको गुस्सा दिलाते हैं तो कुछ आपको दहशत से भर देते हैं। एक ऐसा ही वीडियो उत्तरी अफ्रीका से देश लीबिया का वायरल हो रहा है जो आपमें ये तीनों भाव भर देगा। इस चौंकाने वाली घटना को देख हर कोई हैरान है। दरअसल वीडियो में एक शेर एक आदमी को पकड़े हुए दिखता है। दरअसल एक खेत मालिक ने अपने पालतू शेर को एक मिस्री मजदूर पर छोड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लीबिया और मिस्र के लोग गुस्से से भड़क उठे। आरोपी मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

30 सेकंड के इस वायरल वीडियो में एक शेर को एक व्यक्ति पर हमला करते देखा जा सकता है। इस दौरान शेर कई बार उस व्यक्ति को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह शांत रहकर खुद को बचाने की कोशिश करता रहता है। बताया जा रहा है कि कुछ देर तक चली जद्दोजहद के बाद, व्यक्ति ने किसी तरह खुद को शेर के चंगुल से बचाया।

गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी खेत मालिक ने इस घटना को ‘शरारत’ बताया, लेकिन सरकारी वकील ने इसे ‘सत्ता का गंभीर दुरुपयोग और जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा’ बताया है।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आते ही नेटिज़न्स गुस्से से भर गए। एक यूज़र ने इसे मानव जीवन के साथ खिलवाड़ बताया और आरोपी को तुरंत सज़ा देने की मांग की। वहीं, कई लोगों ने शेर के हमले के बावजूद मज़दूर के शांत रहने पर आश्चर्य जताया, लेकिन यह भी कहा कि स्थिति कभी भी ख़तरनाक हो सकती थी।

पुलिस ने खेत मालिक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें मानव जीवन को ख़तरे में डालना, दहशत फैलाना और मनोवैज्ञानिक व सामाजिक नुकसान पहुँचाना शामिल है। उन पर धार्मिक और नागरिक क़ानूनों का उल्लंघन करने का भी आरोप है।

