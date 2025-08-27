Home > वायरल > Viral Video : ट्रेन के लोको पायलट ने किया बड़ा काम, बचाई हाथी की जान, हर जगह बज रहे तारीफ के ढोल

Viral Video : ट्रेन के लोको पायलट ने किया बड़ा काम, बचाई हाथी की जान, हर जगह बज रहे तारीफ के ढोल

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने बहुत से लोगों का दिल जीत लिया है, जिसकी वजह बना ट्रेन का लोको पायलेट.. देखें वायरल वीडियो.

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 27, 2025 09:54:17 IST

elephant video
elephant video

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लोगों के दिल को छू लिया है. वायरल हो रहा वीडियो उत्तर बंगाल का बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक हाथी जो कि रेलवे ट्रेक पर चल रहा है, जिसके लिए ट्रेन को रोक दिया गया है. इस वायरल वीडियो को आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान (Indian Forest Services officer Parveen Kaswan) द्वारा शेयर किया गया है. 

वीडियो में दिखाया गया है कि एक हाथी है जो ट्रेन की पटरी पर चल रहा है और फिर अचानक से वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और चिल्लाता है. मानों उसे सामने से आ रही ट्रेन दिख गई हो. जब वो देखता है कि ट्रेन आ रही है तो वो रुकता है और मुड़कर जंगल की ओर वापस चला जाता है. वीडियो पोस्ट कर कासवान ने लिखा है कि एलपी श्री एस. टोप्पो और एएलपी श्री एस. हलधर सलाम के हकदार हैं. उन्होंने ट्रेन को समय पर रोककर होने वाले हादसे को बचा लिया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. लोग लोको पायलट की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, ‘इस सौम्य और विशाल को बचाने के लिए शुक्रिया.’ एक और ने कहा, ‘ऐसी सूझबूझ तारीफ की हकदार है. लोग ये भी कह रहे हैं कि पायलट ने सही समय पर गाड़ी रोक दी वरना न जाने कितना बड़ा हादसा हो जाता.

कब शेयर किया गया वीडियो?

ये वायरल वीडियो 22 अगस्त को सुबह 11:21 को शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 12.8K व्यूज आ चुके हैं और ये अभी भी काफी वायरल हो रहा है. 

 

Tags: elephant viral videoIndian Forest Services officerviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Viral Video : ट्रेन के लोको पायलट ने किया बड़ा काम, बचाई हाथी की जान, हर जगह बज रहे तारीफ के ढोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Viral Video : ट्रेन के लोको पायलट ने किया बड़ा काम, बचाई हाथी की जान, हर जगह बज रहे तारीफ के ढोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral Video : ट्रेन के लोको पायलट ने किया बड़ा काम, बचाई हाथी की जान, हर जगह बज रहे तारीफ के ढोल
Viral Video : ट्रेन के लोको पायलट ने किया बड़ा काम, बचाई हाथी की जान, हर जगह बज रहे तारीफ के ढोल
Viral Video : ट्रेन के लोको पायलट ने किया बड़ा काम, बचाई हाथी की जान, हर जगह बज रहे तारीफ के ढोल
Viral Video : ट्रेन के लोको पायलट ने किया बड़ा काम, बचाई हाथी की जान, हर जगह बज रहे तारीफ के ढोल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?