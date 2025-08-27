Viral Video : ट्रेन के लोको पायलट ने किया बड़ा काम, बचाई हाथी की जान, हर जगह बज रहे तारीफ के ढोल

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लोगों के दिल को छू लिया है. वायरल हो रहा वीडियो उत्तर बंगाल का बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक हाथी जो कि रेलवे ट्रेक पर चल रहा है, जिसके लिए ट्रेन को रोक दिया गया है. इस वायरल वीडियो को आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान (Indian Forest Services officer Parveen Kaswan) द्वारा शेयर किया गया है.

वीडियो में दिखाया गया है कि एक हाथी है जो ट्रेन की पटरी पर चल रहा है और फिर अचानक से वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और चिल्लाता है. मानों उसे सामने से आ रही ट्रेन दिख गई हो. जब वो देखता है कि ट्रेन आ रही है तो वो रुकता है और मुड़कर जंगल की ओर वापस चला जाता है. वीडियो पोस्ट कर कासवान ने लिखा है कि एलपी श्री एस. टोप्पो और एएलपी श्री एस. हलधर सलाम के हकदार हैं. उन्होंने ट्रेन को समय पर रोककर होने वाले हादसे को बचा लिया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. लोग लोको पायलट की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, ‘इस सौम्य और विशाल को बचाने के लिए शुक्रिया.’ एक और ने कहा, ‘ऐसी सूझबूझ तारीफ की हकदार है. लोग ये भी कह रहे हैं कि पायलट ने सही समय पर गाड़ी रोक दी वरना न जाने कितना बड़ा हादसा हो जाता.

LP Shri S. Toppo and ALP Shri S. Haldar deserves a salute. For they timely applied break and saved this giant. On Wednesday, somewhere in North Bengal. pic.twitter.com/cf7AJ0V1AX — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 22, 2025

कब शेयर किया गया वीडियो?

ये वायरल वीडियो 22 अगस्त को सुबह 11:21 को शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 12.8K व्यूज आ चुके हैं और ये अभी भी काफी वायरल हो रहा है.