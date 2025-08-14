Home > वायरल > VIRAL VIDEO: हाथी ने महिला को दिया रोमांचक बैक मसाज, जेंटल थैरेपी का वीडियो जमकर हो रहा वायरल!

Elephant Giving Back Massage to Woman: थाईलैंड के एलिफेंट आईलैंड से बना एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्योंकि एक विशाल हाथी ने एक महिला को बैक मसाज दिया। आगे जानिए क्या हुआ?

Published By: Shivani Singh
Published: August 14, 2025 22:43:46 IST

Elephant Giving Back Massage to Woman: थाईलैंड के एलिफेंट आईलैंड से बना एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जी हाँ वायरल हो भी क्यों नहीं, वीडियो में एक विशाल हाथी बड़ी सावधानी और प्यार से एक महिला को बैक मसाज देता नजर आ रहा है और यही बनी वीडियो के वायरल होने की वजह. यह अनोखा नजारा देखने वालों को बेहद प्यारा और दिलचस्प लगा।

हाथी की कोमलता ने सबको कर दिया हैरान 

इस वीडियो में किसी आम इंसान को चौंकाने के लिए एक हाथी का सावधानीपूर्वक इंसान के ऊपर पैर रखना ही काफी था क्योंकि हाथी का नाम सुनते ही दिमाग में एक शक्तिशाली और भारी जानवर की तस्वीर उभरती है, जो अपनी सूंड से भारी गाड़ियां भी उठा सकता है। लेकिन इस वीडियो में वही हाथी अपने भारी शरीर के बावजूद बेहद नाजुक और सेंसिटिव दिखाई देता है। इस वीडियो में हाथी महिला की पीठ पर हल्के अंदाज में पैर रखता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? 

https://www.instagram.com/reel/DM5tMmIyYO_/?utm_source=ig_embed&ig_rid=65ca9bf8-bcdd-4794-b6c4-a41acd7bde3f

आइये आपको बताते हैं आखिर वीडियो में दिखाया क्या जा रहा है? दरअसल वीडियो में पेट के बल महिला जमीन पर लेटी होती है और उसके ऊपर हल्का कपड़ा रखा जाता है। तभी हाथी धीरे-धीरे आता है और अपने पैर से महिला की पीठ पर हल्की-हल्की थपथपाहट करता है। महिला इस अनोखी “हाथी थेरेपी” के दौरान हंसती और शर्माती नजर आती है। इसमें साफ दिखाई देता है कि हाथी अपने वजन को पूरी तरह नियंत्रित रख रहा है। वो बिलकुल भी महिला पर कोई बोझ नहीं डालना चाह रहा था। 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं  

आपको बता दें कि इंस्टाग्राम यूजर @talkingmona द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 1.4 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कमेंट सेक्शन में लोग हाथी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वहीँ किसी ने लिखा, “कितने प्यार से थपथपा रहा है।” तो किसी ने मजाक में कहा, “अगर हाथी ज्यादा जोर दे दिया तो मसाज की जगह अस्पताल पहुंच जाओगे।”

क्यों खास है यह अनुभव?

आपको बता दें कि थाईलैंड के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स पर हाथियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे सुरक्षित तरीके से इंसानों को हल्का मसाज दे सकें। यह अनुभव न सिर्फ अनूठा और मजेदार है, बल्कि टूरिस्ट के लिए यादगार पल भी बन जाता है और उन्हें थेरेपी भी मिल जाती है. 

