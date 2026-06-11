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Viral Video: हाथी बना Body Builder…एक झटके में ढह गई पक्की दीवार, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक हाथी ने अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करते हुए पक्की दीवार को एक ही झटके में ढहा दिया. घटना देखकर लोग हैरान रह गए और वीडियो पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 11, 2026 10:24:57 AM IST

Viral Video: हाथी बना Body Builder…एक झटके में ढह गई पक्की दीवार, देखें वायरल वीडियो


Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक हाथी की शक्ति देखने को मिलती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. इस बड़े से जानवर ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि सामने मौजूद मजबूत दीवार कुछ ही सेकंड में गिर गई. ये नजारा देखकर आसपास मौजूद लोगों के साथ-साथ इंटरनेट यूजर्स भी दंग रह गए.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी सड़क किनारे बनी ईंट और सीमेंट की दीवार के पास पहुंचता है. इसके बाद वो अपनी सूंड और शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर जोरदार धक्का मारता है. हाथी के एक ही वार में पूरी दीवार टूटकर बिखर जाती है. दीवार के बड़े-बड़े टुकड़े सड़क पर गिरते हैं और आसपास धूल का गुबार फैल जाता है.

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 लोगों में मच गई अफरा-तफरी

दीवार गिरते ही मौके पर मौजूद लोगों के बीच हलचल मच जाती है. अचानक हुए इस घटनाक्रम से लोग घबरा जाते हैं और सेफ स्थान की ओर भागने लगते हैं. हाथी को धरती के सबसे ताकतवर स्थलीय जीवों में गिना जाता है. उसका वजन कई टन तक हो सकता है और उसकी सूंड में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े पेड़ों को उखाड़ने से लेकर मजबूत संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने तक की क्षमता रखता है.

 सोशल मीडिया पर आए दिलचस्प कमेंट्स

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और बड़ी संख्या में यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. कई लोगों ने हाथी की ताकत की जमकर तारीफ की, जबकि कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की. एक यूजर ने लिखा, “लगता है दीवार में सीमेंट की कमी रह गई थी.” वहीं दूसरे ने कहा, “हाथी के सामने ऐसी दीवारें शायद कागज जैसी होंगी.” कुछ लोगों ने दीवार की गुणवत्ता और निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाए.

Tags: animal viral videoelephant viral videoviral video
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