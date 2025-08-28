पुलिस वाले पर भारी पड़ा डंपर ड्राइवर, VIDEO देख पकड़ लेंगे अपना सिर..!

Viral Video : आज-कल किसी को भी किसी का बोला हुआ बर्दाश्त नहीं होता है. लोगों को फट से किसी की भी बात लग जाती है. हाल में ऐसा ही कुछ हुआ है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डंपर वाले की पुलिस से बहस हो रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि किसी बात को लेकर डंपर और पुलिस वाले के बीच लड़ाई हो गई है. जिसके बाद गुस्से में आकर डंपर वाले ने सारा मलबा सड़क पर ही गिरा दिया और फिर वो खुद वहां से चला गया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे डंपर वाला मलबा गिरा कर भाग गया. जब ये सब हुआ तो पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोका नहीं. ये वीडिया कहां का है इसकी जानकारी तो अभी किसी को नहीं है, लेकिन आस-पास की दुकानों पर लिखें ऐडरेस के मुताबिक ये जगह मध्य प्रदेश के मुरैना की बताई जा रही है.

किसने शेयर किया वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @mktyaggi की आईडी से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- डंपर वाले को पुलिसवालों ने रोका, शायद कुछ लेन-देन का मामला रहा होगा. गुस्से में डंपर वाला इतना बौखला गया कि पुलिसवालों की जान आफत में डालने के लिए उसने सड़क पर ही मलबा गिरा दिया’.

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

वायरल हो रहा वीडियो सिर्फ 47 सेकेंड का है और अब तक इसे लाखों लोगों न देख लिया है, वहीं सैकडों लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है. इस वीडियो को देख लोग तरह-तरह ती बातें कर रहे हैं, किसी ने कहा- “अब तो डंपर भी गया, ड्राइवर भी गया अपराधी कानून तोड़ने में आगे निकल रहा है, लेकिन पकड़ा तो जाएगा ही”, तो एक अन्य यूजर ने लिखा है, “ये डंपर चालक जानबूझकर ऐसा करते हैं, जब भी पुलिस अवैध खनन और ओवरलोडिंग के लिए उनका पीछा करती है, तो वो अपना पूरा सामान उतार देते हैं ताकि पुलिस के लिए रास्ता बंद हो जाए”.