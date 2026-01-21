वीडियो जिसने दिल तोड़ दिया! मरी हुई व्हेल के साथ जश्न मनाते मछुआरे, शर्मनाक हरकत से भड़के ‘Animal Lovers’

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको इमोशनल कर देगा, इस वीडियो में दो नशे में धुत मछुआरे पानी में तैरती हुई मरी हुई व्हेल के ऊपर तस्वीरें खिंचवाते दिख रहे हैं. कथित तौर पर नशे में धुत ये आदमी हंसते और तस्वीरें लेते हुए दिख रहे हैं. घटना की जगह और समय का पता नहीं चला है, और वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति ने माना कि ग्रुप नशे में था और दावा किया कि व्हेल हाल ही में मरी थी, उसने कहा, “सड़ी हुई नहीं थी, बस अभी मरी थी और हम नशे में थे.

वीडियो से भड़का गुस्सा

इस घटना से वाइल्डलाइफ एडवोकेट्स और जानवरों से प्यार करने वालों में गुस्सा भड़क गया है, कई लोगों ने मछुआरों के काम को असंवेदनशील और नुकसान पहुंचाने वाला बताया है. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फुटेज असली नहीं लग रहा था. एक यूज़र ने कहा, “एक लापरवाह पल एक वायरल याद दिला गया कि प्रकृति सम्मान की हकदार है, न कि खराब सोच से किए गए स्टंट की.” एक और ने कमेंट किया, “मरी हुई व्हेल पर कूदना बहुत घिनौना है. लाइमलाइट पाने का क्लिक कल्चर बहुत आगे निकल गया है.”

जब व्हेल मरती है तो क्या होता है?

जब व्हेल मरती हैं, तो उनका शरीर समुद्र की तलहटी में डूब जाता है, जिससे गहरे समुद्र के जीवों के लिए भोजन का एक बड़ा स्रोत बनता है. इस प्रक्रिया को “व्हेल फॉल” कहा जाता है. यह मृत शरीर शार्क, रे और अकशेरुकी जीवों जैसे जीवों के लिए पोषक तत्व और रहने की जगह प्रदान करता है, जिससे एक अनोखे इकोसिस्टम को सहारा मिलता है. समय के साथ, व्हेल का शरीर खत्म हो जाता है, और उसके पोषक तत्व समुद्र में रीसायकल हो जाते हैं, जो समुद्री पोषक तत्व चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

