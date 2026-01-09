Daughter-Mom Viral Video: 8-9 साल पुराने एक्सपायरी प्रोडक्ट का यूज कर रही थी मां, बेटी ने कर दिया किचन खाली: VIDEO

Daughter-Mom Fridge Viral Video: रसोई को अक्सर घर का दिल कहा जाता है. यहीं रोज परिवार के लिए खाना बनता है और यहीं से घर की खुशबू आती है. लेकिन कई बार यही रसोई ऐसी चीजों से भर जाती है, जिनकी समय-सीमा कब की खत्म हो चुकी होती है. खासकर मांओं की ‘ कभी काम आ जाएगा’ वाली आदत के कारण अलमारी और फ्रिज पुराने सामान से भरे रह जाते हैं.

अक्सर देखा गया है कि मांएं खाने-पीने की चीजें फेंकने से कतराती हैं. उन्हें लगता है कि अगर चीज खराब नहीं दिख रही, तो वो इस्तेमाल के लायक है. इसी वजह से सॉस, अचार, केचप और बोतलों का ढेर सालों तक संभाल कर रखा जाता है, चाहे उन पर लिखी तारीख कब की निकल चुकी हो.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब देखा गया. इसमें एक बेटी अपनी मां के घर का फ्रिज साफ करने लगती है. सफाई के दौरान उसे एक के बाद एक कई ऐसी चीजें मिलती हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी होती है. वो जब मां से इस बारे में सवाल करती है, तो मां बेफिक्र होकर कहती हैं कि सब अभी भी ठीक है.

वीडियो में पिता भी दिखाई देते हैं, जो ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि वो इतने समय से पुराना सामान खा रहे थे. फ्रिज और अलमारी से केचप, सॉस, सरसों और अचार के कई डिब्बे निकलते हैं. बेटी और पिता मिलकर जब इन्हें फेंक देते हैं, तो मां उन्हें ढूंढने लगती हैं. वीडियो का अंत और भी मजेदार है. बेटी और पिता मिलकर मां को उठाकर एक तरफ ले जाते हैं, ताकि वो फेंकी गई चीजें वापस न निकाल सकें. ये नजारा लोगों को खूब हंसाता है.

लोगों को याद आई अपनी मां

इस वीडियो से बहुत से लोग खुद को जोड़ पाए. कई लोगों ने लिखा कि उनके घर में भी बिल्कुल यही होता है. किसी ने कहा कि उनकी मां के फ्रिज में भी सालों पुरानी चीजें मिल जाती हैं, तो किसी ने माना कि ताजा सामान इस्तेमाल करने पर ही असली स्वाद समझ आता है.