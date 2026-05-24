Home > वायरल > रेस्टोरेंट में केक काटना कपल को पड़ा महंगा, बिल देख यूजर्स हैरान, बोले- सांस लेने के लिए भी…

रेस्टोरेंट में केक काटना कपल को पड़ा महंगा, बिल देख यूजर्स हैरान, बोले- सांस लेने के लिए भी…

Viral Restaurant Bill: USA के बेवर्ली हिल्स में एक रूफ़टॉप रेस्टोरेंट में हुई. एक फ़ूड इन्फ़्लुएंसर ने Instagram पर यह बिल शेयर किया, जिसे देखकर लोग केक-कटिंग चार्ज पर हैरान रह गए.

By: Shristi S | Published: May 24, 2026 10:03:55 PM IST

रेस्टोरेंट में केक काटना कपल को पड़ा महंगा
रेस्टोरेंट में केक काटना कपल को पड़ा महंगा


Cake Cutting Fee Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें एक कपल नजर आ रहा है, जो किसी खास मौके को यादगार बनाने के लिए एक लग्जरी रेस्टोरेंट में गया था. लेकिन, जैसे ही उनका सेलिब्रेशन खत्म हुआ और बिल उनकी टेबल पर आया, वे पूरी तरह से हैरान रह गए. इसकी वजह थी सिर्फ़ केक काटने के लिए लगाया गया एक भारी-भरकम चार्ज एक ऐसी फ़ीस जिसने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक नई बहस छेड़ दी है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना USA के बेवर्ली हिल्स में एक रूफ़टॉप रेस्टोरेंट में हुई. एक फ़ूड इन्फ़्लुएंसर ने Instagram पर यह बिल शेयर किया, जिसे देखकर लोग केक-कटिंग चार्ज पर हैरान रह गए. वायरल बिल के अनुसार, रेस्टोरेंट ने सिर्फ़ केक सर्व करने और काटने के लिए लगभग $110—यानी भारतीय करेंसी में लगभग ₹10,600—चार्ज किए.

You Might Be Interested In

केक काटने के लिए ₹11,000

बताया जा रहा है कि यह कपल अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए इस जगह पर गया था. डिनर के बाद, जब केक जिसे वे बाहर से लाए थे काटा गया, तो स्टाफ़ ने बिल में प्रति व्यक्ति एक अलग से चार्ज जोड़ दिया. कुल मिलाकर, उनका फ़ाइनल बिल $1,100 से ज़्यादा हो गया. जैसे ही यह बिल सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, इंटरनेट पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

 कई यूज़र्स ने कमेंट किया कि रेस्टोरेंट अब छोटी-छोटी बातों के लिए भी एक्स्ट्रा फ़ीस वसूलने लगे हैं. जहां कुछ लोगों ने इसे लग्ज़री लूट कहा, वहीं. दूसरों ने तर्क दिया कि अगर ग्राहकों को इस पॉलिसी के बारे में पहले से बता दिया गया होता, तो शायद वे इतने परेशान नहीं होते. इस बीच, कुछ यूज़र्स ने मज़ाकिया अंदाज में कहा कि रेस्टोरेंट शायद जल्द ही सिर्फ़ सांस लेने के लिए भी अलग से चार्ज वसूलना शुरू कर देगा.

रेस्टोरेंट ने मामले पर दी सफाई

इसके बाद, जैसे-जैसे यह विवाद बढ़ा, रेस्टोरेंट ने इस मामले पर एक सफाई दी. मैनेजमेंट ने माना कि उन्हें केक-कटिंग फ़ीस के बारे में ग्राहकों को पहले से साफ-साफ बता देना चाहिए था. रेस्टोरेंट ने यह भी कहा कि वे ग्राहक को पैसे वापस करेंगे और उन्हें दोबारा आने का न्योता देंगे, ताकि भविष्य में उन्हें बेहतर डाइनिंग अनुभव मिल सके. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि वे आगे चलकर केक-कटिंग फ़ीस कम करने पर विचार करेंगे. 

Tags: social mediaviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
रेस्टोरेंट में केक काटना कपल को पड़ा महंगा, बिल देख यूजर्स हैरान, बोले- सांस लेने के लिए भी…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रेस्टोरेंट में केक काटना कपल को पड़ा महंगा, बिल देख यूजर्स हैरान, बोले- सांस लेने के लिए भी…
रेस्टोरेंट में केक काटना कपल को पड़ा महंगा, बिल देख यूजर्स हैरान, बोले- सांस लेने के लिए भी…
रेस्टोरेंट में केक काटना कपल को पड़ा महंगा, बिल देख यूजर्स हैरान, बोले- सांस लेने के लिए भी…
रेस्टोरेंट में केक काटना कपल को पड़ा महंगा, बिल देख यूजर्स हैरान, बोले- सांस लेने के लिए भी…