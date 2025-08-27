‘पक्का बैकबेंचर है…’, एग्जाम के दिन बच्चे ने किया ऐसा काम, बार-बार शेयर हो रहा Video..!

Exam Emotional Blackmail Viral Video : आज-कल के बच्चों के लिए कोई बड़ा स्ट्रेस हैं तो वो है उनके एग्जाम, लेकिन वो बहुत खास भी होते हैं. एग्जाम से बच्चे की साल भर की मेहनत का पता चलता है, ये पता चलता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल मन लगाकर पढ़ते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक दिन पहले पढेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वो पास हो जाएंगे. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चा कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहा है.

एग्जाम का दिन बच्चों के लिए स्ट्रेस से भरा होता है. उनके मन में काफी डर होता है कि वो एग्जाम में लिख पाएंगे या नहीं. उनके लिए पास होना जरूरी होता है क्योंकि न होने पर वो घर में डांट खाएंगे. अब वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बच्चा भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मानों बच्चा नहीं भगवान उसका पेपर लिखने वाले हैं.

पास होने की प्रार्थना

वीडियो में बच्चा भगवान से मना रहा है कि वो पास हो जाए और उनके आगे हाथ जोड़ रहा है. वो भगवान से विनती कर रहा है कि उसकी विश पूरी हो और वो अच्छे नंबर लाए. उसके बाद वो मंदिर का गेट बंद करता है और घंटी बजाता है. तभी बच्चे की मां पीछे से कहती है एग्जाम के दिन इमोश्नल ब्लैकमेल. इस वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं.

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा पर शेयर किया है और ये ashwini_maga_official नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है. इस वीडियो पर लोग काफी रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- “बच्चा अपनी विनती से भगवान को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है.” वहीं दूसरे ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा- “कि ये बच्चा पक्का बैकबेंचर है तभी भगवान से इतनी ज्यादा प्रार्थनाएं कर रहा है.” एक अन्य ने लिखा- “कि बच्चा इतनी मेहनत रोज अपनी पढ़ाई के लिए कर लेते .”