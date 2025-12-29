Indonesian Wedding Viral Video: शादी के मंच पर दूल्हे की Ex ने किया कुछ ऐसा, जिसे देख आग बबुला हो गई दुल्हन

Indonesian wedding viral video: इंडोनेशिया में हुई एक शादी का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक ऐसा नाज़ुक और रोमांचक पल कैद हुआ है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. वीडियो में दुल्हन और दूल्हे के बीच की स्थिति तब बिगड़ी जब दूल्हे की कथित पूर्व प्रेमिका अचानक मंच पर आ गई. ये घटना वहां मौजूद सभी लोगों के लिए चौंकाने वाली थी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हे की पूर्व प्रेमिका दूल्हे के हाथ को चूमने की कोशिश कर रही थी. इसी बीच महिला ने उसे धक्का देकर गिरा दिया. ये एक व्यक्तिगत पल था, लेकिन दुल्हन ने तुरंत कदम उठा लिया. उसने अपनी भावनाओं को साफ रूप से व्यक्त किया और इस घटना को वहीं रोक दिया. इस प्रतिक्रिया ने दुल्हन की आत्मसम्मान और जागरूकता को सामने लाया.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

इस घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि दुल्हन की प्रतिक्रिया सही और जायज थी. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसी व्यक्ति को शादी में आमंत्रित क्यों किया गया और किसने उसे समारोह में शामिल होने के लिए कहा.

एक अन्य यूजर ने लिखा, दुल्हन का स्टेप शानदार था… फोटोग्राफर के सामने इतिहास को दोहरने नहीं दिया, इसके लिए उसे सम्मान. इस प्रकार के कमेंट्स ने दुल्हन की स्थिति को सपोर्ट और सराहना देने वाले दृष्टिकोण को उजागर किया.

लोगों की सराहना

कुछ यूजर्स ने इस घटना के बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखते हुए दुल्हन के काम की सराहना की. कई संस्कृतियों में ये माना जाता है कि पूर्व संबंधों से जुड़ी हस्तक्षेप वाली हरकतें स्वीकार्य नहीं हैं और दुल्हन ने ये सुनिश्चित किया कि उसकी शादी में किसी प्रकार की अड़चन या असुविधा न आए.

दुल्हन की इस प्रतिक्रिया ने केवल व्यक्तिगत सम्मान को ही नहीं दर्शाया बल्कि एक सामाजिक संदेश भी दिया. ये दर्शाता है कि किसी के अतीत को वर्तमान संबंधों में हस्तक्षेप करने नहीं देना चाहिए.

