Viral Video: ओवर टाइम कर लो… लड़की ने बॉस को दिया ऐसा जवाब, वीडियो देख हक्के-बक्के रह गए लोग

Viral Video: इंसान नौकरी इसलिए करता है ताकि पैसे कमा सके और जीवन में स्थिरता के साथ सुख शांति आए, लेकिन आजकल काम का ऐसा प्रेशर लोगों को रहता है कि वो ठीक से अपनी परसनल लाइफ भी नहीं नहीं जी सकते। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है।

Published: August 7, 2025 18:10:00 IST

Viral Video: इंसान नौकरी इसलिए करता है ताकि पैसे कमा सके और जीवन में स्थिरता के साथ सुख शांति आए, लेकिन आजकल काम का ऐसा प्रेशर लोगों को रहता है कि वो ठीक से अपनी परसनल लाइफ भी नहीं नहीं जी सकते। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। 

वीडियो में जेनरेशन Z कर्मचारी ने अपने बॉस को ऐसा जवाब दिया कि लोग उसकी खूब तारीफ़ कर रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब लड़की के बॉस ने उसे थोड़ा ज़्यादा समय रुकने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने बिना किसी डर के अपने बॉस को ऐसा जवाब दे डाला कि उसने कल्पना तक नहीं की होगी। लाखों लोग उसकी सोच जानकर हैरान हैं और कमेंट करके उसकी तारीफ़ कर रहे हैं।

क्या है वीडियो में?

वीडियो में लड़की बताती है कि जैसे ही मेरा काम पूरा हुआ, मैंने कहा कि मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है, अब मैं समय पर घर जाऊँगी। लेकिन इसी दौरान मेरे बॉस ने कहा  थोड़ा काम और कर लो..! जिस पर लड़की जवाब देती है कि सर, आज मुझे समय पर घर जाना है। जिस पर बॉस कहते हैं कि मैं कल रात से ट्रेन में था, सुबह 7 बजे उतरा और 7:30 बजे से ऑफिस आ गया और अब शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। इसके बाद भी उसने मना कर दिया और फिर बॉस ने कहा कि ठीक है तुम जा सकती हो।

लोग रह गए हैरान?

इस वीडियो को इंस्टा पर kad_shatakshi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। खबर लिखे जाने तक इसे हजारों लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि काश हम भी अपने बॉस को ऐसे जवाब दे पाते। वहीं, एक अन्य ने लिखा कि शिफ्ट खत्म होने के बाद जेनरेशन Z को पता ही नहीं चलता कि बॉस कौन है। एक अन्य ने लिखा कि इस लड़की ने अपने बॉस को एकदम सही जवाब दिया है।

