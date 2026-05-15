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Viral Video: मौत सामने थी, लेकिन मां ने नहीं खोया हौसला, ट्रेन के नीचे लेटकर बचाई दो बच्चों समेत पांच लोगों की जान

बिहार के शाहपुर पटोरी स्टेशन पर एक मां ने खतरे के बीच हिम्मत दिखाते हुए अपने दो बच्चों समेत पांच लोगों की जान बचा ली. उनका साहस देखकर लोग भावुक हो उठे.

By: Munna Verma | Published: May 15, 2026 10:46:12 PM IST

बिहार के शाहपुर पटोरी स्टेशन पर मां की बहादुरी
बिहार के शाहपुर पटोरी स्टेशन पर मां की बहादुरी


Viral Video: बिहार के समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. कुछ ही सेकंड में लिया गया एक साहसी फैसला पांच जिंदगियां बचा गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दो बच्चों को बचाने के लिए अद्भुत साहस दिखाया.

घटना उस समय हुई जब तीन महिलाएं दो छोटे बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक पार कर रही थीं. तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रेन सामने आ गई। ट्रेन को बेहद करीब देखकर महिलाओं के पास संभलने का समय नहीं था. ऐसे मुश्किल हालात में घबराने के बजाय एक महिला ने सूझबूझ दिखाई और सभी को रेलवे ट्रैक के बीच बने गड्ढेनुमा हिस्से यानी मलहरा के नीचे लेटने को कहा.

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ट्रेन गुजरती रही, मां बच्चों को सीने से लगाए रही

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रेन पूरी रफ्तार से उनके ऊपर से गुजर रही थी और महिलाएं बच्चों को कसकर पकड़े हुए थीं. सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला दृश्य वह था, जब मां अपने बच्चों को सीने से लगाए पूरी ताकत के साथ उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेन गुजरने के दौरान महिला को हल्की चोटें भी आईं, लेकिन उसने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा. ट्रेन निकलने के बाद जब सभी सुरक्षित बाहर निकले तो वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.       

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे मां के साहस को सलाम

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस मां की बहादुरी और समझदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि “मां अपने बच्चों के लिए किसी भी खतरे से लड़ सकती है.” वहीं कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पार करने की लापरवाही पर भी चिंता जताई. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि संकट की घड़ी में धैर्य और सूझबूझ कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं. अगर महिलाएं घबराकर भागने की कोशिश करतीं, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

रेलवे ट्रैक पार करना बन सकता है जानलेवा

भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों से अपील करता है कि वे रेलवे ट्रैक को अनधिकृत तरीके से पार न करें. छोटी सी लापरवाही कभी भी बड़े हादसे में बदल सकती है. शाहपुर पटोरी स्टेशन की यह घटना भले ही सुखद अंत के साथ खत्म हुई, लेकिन यह सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है.

मां की ममता ने जीत लिया लोगों का दिल

आज सोशल मीडिया पर इस बहादुर मां की चर्चा हर जगह हो रही है. जिस तरह उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों और साथ मौजूद अन्य महिलाओं की जान बचाई, उसने इंसानियत और ममता की मिसाल पेश कर दी. यह वीडियो सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, बल्कि मां के अटूट साहस और प्रेम की जीवंत तस्वीर बन चुका है,

Tags: viral video
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