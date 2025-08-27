Home > वायरल > Video: बिजली के टॉवर पर 100 फीट ऊपर चढ़ गई लड़की, फिर करने लगी ऐसी डिमांड, सुन छूट गए सबके पसीने

Jharkhand Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की टावर पर 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। फिर वहीं से चिल्लाने लगी मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाओ।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 27, 2025 15:03:06 IST

Jharkhand Girl Viral Video: झारखंड के जमशेदपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक लड़की अपनी जान की परवाह किए बिना बिजली के टावर पर चढ़ने लगी। लोग उसे रोकते रहे, लेकिन लड़की ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही वह टावर पर 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, वह वहां से चिल्लाने लगी- मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाओ, नहीं तो मैं यहां से कूद जाऊंगी। इतना सुनते ही नीचे खड़े लोग चौंक गए।

नशे में धुत थी लड़की

तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने भी लड़की को समझाया और कहा- बेटा नीचे आ जाओ। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह बार-बार अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने की जिद करती रही। आखिरकार पुलिस को टाटा कंपनी की मदद लेनी पड़ी। फिर दो घंटे बाद लड़की को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि, मामला मरीन ड्राइव इलाके का है। यहां नशे में धुत लड़की एक हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गई। लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लड़की टावर को पकड़कर एक कोने में बैठ गई। इसके बाद लड़की वहां से गुजर रहे लोगों से अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने के लिए कहने लगी। यह देखकर लोग घबरा गए।



पुलिस को दी गई सूचना

लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि लड़की एक हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ी हुई थी। आनन-फानन में पूरे शहर की बिजली काट दी गई। पुलिस ने लड़की को नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की। लड़की बोली- मैं अपने बॉयफ्रेंड के आने के बाद ही नीचे आऊंगी। अगर वह नहीं आया तो मैं नीचे कूद जाऊंगी पुलिस विभाग उसे नीचे उतारने की पूरी कोशिश करता रहा। वह उससे नीचे आने की मिन्नतें करती रही। वहीं, लड़की बार-बार अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने की ज़िद करती रही।

काफी मशक्कत के बाद निकाला गया नीचे

एक स्थानीय युवक हिम्मत दिखाकर खंभे पर चढ़ा और लड़की से बात करने की कोशिश की। लड़की ने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाओ वरना मैं कूद जाऊँगी। लड़की की इस हरकत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आखिरकार टाटा स्टील से मदद माँगी और वहाँ से क्रेन मँगवाई गई। लगभग दो घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, रेस्क्यू टीम ने टाटा स्टील कंपनी की क्रेन की मदद से लड़की को सुरक्षित नीचे उतार लिया।

