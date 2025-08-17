Home > वायरल > IIT के छात्रों ने लचकाई ऐसी कमर, भूल जाएंगे मलाइका अरोड़ा और नोरा फातेही का डांस, Video देखते ही थिड़कने लगेंगे आप

Viral Video: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्रों द्वारा डांस का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रों का ठुमका और एनर्जी देख आप नोरा फातेही और मलाइका अरोड़ा का डांस भूल जाएंगे।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 17, 2025 15:01:21 IST

IIT Student Dance Viral Video: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्रों का एक वीडियो इन दिनों लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो ने कुछ ही दिनों में लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस क्लिप में छात्र बॉलीवुड फिल्म फैंटम के हिट गाने अफगान जलेबी पर मस्ती से नाचते नजर आ रहे हैं। उनकी एनर्जी इस स्तर की है कि यह वीडियो आते ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया।

वीडियो हो रहा वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर रजत माहोर नाम के एक यूजर ने अपलोड किया है और इसे अब तक दस लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि अपने आईआईटी जूनियर्स को दिखाते हुए कि आईआईटी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। इस परफॉर्मेंस को लेकर माना जा रहा है कि सीनियर्स ने नए छात्रों के स्वागत में डांस किया है। ताकि वे उनके साथ एक दोस्ताना रिश्ता बना सकें।

View this post on Instagram

A post shared by Rajat Mahaur (@rajatmahaur)



जमकर थिरके छात्र

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि छात्रों का समूह पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर आता है और गाने की धुन पर जमकर नाचने लगता है। उनकी एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है कि देखने वाले लोग उन्हें चीयर करते नजर आते हैं। बैकग्राउंड में बैठे जूनियर्स और सहपाठी लगातार सीटियां और तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करते नजर आ रहे हैं। छात्रों का यह वीडियो देखने के बाद लोगों को अपने पुराने दिन याद आ गए और इसे देखने के बाद जमकर कमेंट कर रहे हैं।

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

यह वीडियो इंस्टा पर शेयर किया गया है, लेकिन जैसे ही यह लोगों के सामने आया…यूजर्स इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करने लगे और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो को देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। वहीं, एक अन्य ने लिखा कि यही तो छात्र जीवन की खासियत है, पढ़ाई और कड़ी मेहनत के बीच कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो दोस्ती, मस्ती और यादों से भरे होते हैं। एक अन्य ने लिखा कि यह क्लिप यह भी साबित करती है कि आईआईटी जैसे सख्त और पढ़ाई-केंद्रित माहौल में भी छात्र अपनी रचनात्मकता और ऊर्जा दिखाने से पीछे नहीं हटते।

Tags: IIT Student Dance Viral VideoTrending Videoviral video
