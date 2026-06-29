Home > बिहार > ‘माई-बाप को गाली दिया तो यहीं पर फाड़ दूंगा’… कंधे से गमछा फेंक कर पुलिस वालों से भिड़ गया 15 साल का लड़का, शादी में मच गई सनसनी!

‘माई-बाप को गाली दिया तो यहीं पर फाड़ दूंगा’… कंधे से गमछा फेंक कर पुलिस वालों से भिड़ गया 15 साल का लड़का, शादी में मच गई सनसनी!

शादी समारोह के दौरान स्थानीय पुलिस किसी मामले की पूछताछ के लिए घर पहुंची थी जहां पुलिस कर्मियों ने महिला से अभद्र भाषा में बात की. जब वहां खड़े अन्य पुरुष शांत रहे तो महिला के बेटे ने अपनी मां के सम्मान के लिए पुलिस वालों से भिड़ने में भी देरी नहीं की.

By: Kajal Jain | Published: June 29, 2026 6:14:30 PM IST

'माई-बाप को गाली दिया तो यहीं पर फाड़ दूंगा'... कंधे से गमछा फेंक कर पुलिस वालों से भिड़ गया 15 साल का लड़का, शादी में मच गई सनसनी!
'माई-बाप को गाली दिया तो यहीं पर फाड़ दूंगा'... कंधे से गमछा फेंक कर पुलिस वालों से भिड़ गया 15 साल का लड़का, शादी में मच गई सनसनी!


बिहार के लोकल एरिया से एक 15 साल से किशोर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि किसी मामले की पूछताछ के लिए जब पुलिस एक शादी समारोह के दौरान पहुंच गई तो वहां खड़ी एक महिला के साथ तीखी बहस हो गई. पुलिसकर्मियों मे महिला के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे आहत होकर वहां खड़े बेटे अपनी मां के सम्मान की रक्षा में पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो की क्लिप चर्चा का विषय बनी हुई है.

गमला फेंक कर दे डाली चेतावनी

वायरल वीडियो में जहां सभी लोग पुलिसकर्मियों के आगे नजरें झुकाए खड़े थे वहां 15 साल का किशोर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कंधे पर रखा अपना गमछा फेंककर  पुलिस वालों को कड़ी चेतावनी देता है. वीडियो में कहते सुन सकते हैं कि ‘मइया को गाली देबा तू, काहे गाली देबा, माई बाप को गाली दिया तो काट के फेंक देब’.

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भीड़ ने संभाली बातचीत

वायरल वीडियो गुस्साए किशोर के शांत करने के लिए बार-बार उसकी मां और महिलाएं समझाती हैं. लेकिन किशोर शांत नहीं होता और कहता है कि ‘मेरी मइया को गाली देबा माई बाप को गाली दिया तो यहीं पर फाड़ दूंगा’. नाबालिग को अपनी मां-बाप के सम्मान के लिए खड़े होने के जज्बे पर अपनी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं लेकिन वीडियो की लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.


सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़

इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट लिखा कि सम्मान की उम्मीद दोनों तरफ से होनी चाहिए क्योंकि गुस्सा और अपमान किसी भी स्थिति को और बिगाड़ देते हैं. अन्य यूजर ने लिखा कि पुलिस वालों को भी थोड़ी मर्यादा तो रखनी चाहिए. छोटे बच्चों और लड़कियों के सामने गाली देने से बचना चाहिए. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि मां-बाप का सम्मान हर किसी के लिए सबसे ऊपर होता है. लेकिन गाली का जवाब हिंसा या धमकी से नहीं, कानून और संयम से देना चाहिए. सम्मान भी रहे और कानून का पालन भी.

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Tags: Bihar viral videoSocial Media Viral Newsviral video
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