19 साल की लड़की, बिना डिग्री BMW में मिली नौकरी! इंटरनेट पर छिड़ी बहस; जानें क्या है सच्चाई

19 Year Old Girl Gets Job In BMW : सोशल मीडिया के दौर में एक नई कहानी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 19 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर गौरी एम ने बिना किसी औपचारिक डिग्री के सीधे BMW जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली. इस खबर ने युवाओं के बीच यह बहस छेड़ दी है कि क्या आज के समय में डिग्री से ज्यादा महत्व स्किल और पर्सनल ब्रांडिंग का हो गया है.

सोशल मीडिया बना डिजिटल रिज्यूमे

इस कहानी के अनुसार, गौरी ने पारंपरिक करियर रास्ते की बजाय सोशल मीडिया पर अपनी पहचान मजबूत करने पर ध्यान दिया. उनके LinkedIn पर 65 हजार से ज्यादा और Instagram पर 35 हजार से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं. लगातार कंटेंट पोस्ट कर उन्होंने अपनी सोच, क्रिएटिविटी और दृष्टिकोण को सामने रखा. धीरे-धीरे उनकी प्रोफाइल एक डिजिटल पोर्टफोलियो बन गई, जिसे कई लोग आज के दौर का “लाइव रिज्यूमे” मान रहे हैं.

बिना पिच के मिला ऑफर?

गौरी के मुताबिक, उन्हें नौकरी पाने के लिए पारंपरिक तरीकों जैसे पिचिंग या कोल्ड ईमेल का सहारा नहीं लेना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि उन्हें खुद एक बड़े ऑटोमोबाइल ग्रुप से ऑफर मिला. इतना ही नहीं, उसी सप्ताह उन्हें कई अन्य ऑफर्स भी मिले, जिनमें एक स्पोर्ट्स ब्रांड के फाउंडर की दिलचस्पी भी शामिल थी. इस दावे के साथ साझा किए गए स्क्रीनशॉट्स ने इस कहानी को और अधिक वायरल बना दिया.

स्किल बनाम डिग्री की बहस

इस घटना के सामने आने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. एक पक्ष का मानना है कि आज के डिजिटल युग में स्किल, क्रिएटिविटी और ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा मायने रखती है. उनका कहना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां व्यक्ति अपनी क्षमता को सीधे प्रदर्शित कर सकता है. वहीं, कुछ लोग मानते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग असल में आपकी स्किल को ही उजागर करती है और कंपनियां अब इसी आधार पर चयन कर रही हैं.

दावों पर उठे सवाल

दूसरी ओर, कई लोग इस कहानी को लेकर संशय भी जता रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसे मामले अपवाद होते हैं और हर किसी के साथ ऐसा संभव नहीं है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि अधिकांश इंडस्ट्री में आज भी डिग्री और अनुभव जरूरी हैं. वहीं, कुछ लोगों ने इस हायरिंग प्रोसेस की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए और कहा कि पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

सच्चाई अब भी अधूरी

इस वायरल दावे की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है. जो जानकारी उपलब्ध है, वह मुख्य रूप से सोशल मीडिया पोस्ट और स्क्रीनशॉट्स पर आधारित है. कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान या चयन प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में यह कहानी प्रेरणादायक जरूर है, लेकिन इसे पूरी तरह सच मानने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है.

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