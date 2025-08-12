Home > वायरल > Viral News: अपनी बदबूदार गैस बेचकर महीने का 3,000,00 कमा रही महिला, बिजनेस मॉडल जानकर चकरा जाएगा माथा

Viral News: अपनी बदबूदार गैस बेचकर महीने का 3,000,00 कमा रही महिला, बिजनेस मॉडल जानकर चकरा जाएगा माथा

Viral News: पैसा कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन वेल्स की एक महिला जो काम कर रही है, वो शायद ही कोई कर पाएगा।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 12, 2025 21:17:14 IST

Viral News
Viral News

Viral News: पैसा कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन वेल्स की एक महिला जो काम कर रही है, वो शायद ही कोई कर पाएगा। यह महिला अपनी बदबूदार गैस यानी फार्ट्स को कांच की बोतल में भरकर बेच रही है। इस तरह वह हर महीने 3 लाख से ज़्यादा कमा रही है।

वेल्स की 28 वर्षीय महिला किर्स्टी (किर्स्टी फार्ट्स- आभासी नाम) अपने अनोखे और हैरान करने वाले साइड बिज़नेस से हर महीने लगभग 2,500 पाउंड  यानी करीब 3 लाख रुपये कमाने लगी है। उसका यह बिज़नेस इतना अनोखा है कि इसके बारे में सुनने वाले पहले तो हैरान रह जाते हैं। किर्स्टी अपनी “फार्ट्स” यानी गैस को एक जार में भरकर बेचती है और इससे अच्छी कमाई कर रही है।

करीब दो साल पहले, किर्स्टी को अपने पालतू जानवर के इलाज के लिए 11,000 पाउंड (करीब 11 लाख रुपये) का भारी-भरकम पशु चिकित्सा बिल चुकाना पड़ा। उसने यह पैसा एक उच्च-ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड पर खर्च कर दिया, जिससे उसका कर्ज का बोझ बढ़ गया। फिर उसने टीवी पर एक अमेरिकी महिला का इंटरव्यू देखा, जो इसी तरह “पाद सामग्री” बनाकर हर महीने लगभग 2,000 पाउंड कमा रही थी।

महिला फार्ट बेच कर करती है कमाई

इसी विचार से प्रेरित होकर, किर्स्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाए और इस अनोखे व्यवसाय में कदम रखा। किर्स्टी अब अलग-अलग जगहों से अपने फार्ट के वीडियो बनाकर पोस्ट करती है, जिससे उसके ओनलीफैन्स पेज पर ट्रैफ़िक बढ़ता है। उसके लगभग 9,000 फ़ॉलोअर्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर अमेरिका से हैं। वह हर महीने 60 वीडियो अपलोड करती है, जिसमें वह गैस छोड़ने के अलग-अलग रचनात्मक तरीके अपनाती है, जैसे ब्रश पर, गमले में या परफ्यूम की बोतल में। उसकी सामग्री का एक बड़ा हिस्सा पाद-फेटिश समुदाय के दर्शकों के लिए है। किर्स्टी का दावा है कि उसकी सामग्री पूरी तरह से असली है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है।

माँ को बेटी के काम पर गर्व है!

दिलचस्प बात यह है कि किर्स्टी के पिता को इस साइड बिज़नेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी माँ को इस पर गर्व है। कर्स्टी कहती हैं, “लोग अब भी यही मानते हैं कि लड़कियाँ गैस नहीं छोड़तीं , लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक रही हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी तरह रहकर पैसे कमा रही हूँ।” इस काम से मिली आर्थिक स्थिरता के चलते, कर्स्टी ने कई सालों बाद मदर्स डे पर अपनी माँ को एक ख़ास तोहफ़ा भी दिया।

Screen Addiction: कमजोर दिमाग, अवसाद… स्क्रीन टाइम बर्बाद कर रहा युवाओं की जिंदगी, रिपोर्ट देख पैरों तले से खिसक जाएगी जमीन

कर्स्टी को कई बार सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से अकाउंट सस्पेंड होने की समस्या का भी सामना करना पड़ा है। उनके एक इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसके 14,000 फ़ॉलोअर्स थे, को “अकाउंट इंटिग्रिटी” का उल्लंघन करने के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक नया अकाउंट बनाकर फिर से शुरुआत की। वह अब भी एक “सामान्य” पूर्णकालिक नौकरी करती हैं, हालाँकि वह अपनी नौकरी का विवरण सार्वजनिक नहीं करतीं।

Independence Day 2025: नेहरू और जिन्ना, कौन था ज्यादा अमीर? किसके पास था कितना पैसा, जानकर हैरान रह जाएंगे

Tags: fart selling businessViral Newswoman sell fart in glasswoman sell fart in glass jar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025

रोज सुबह खाली पेट घी खाने से शरीर मे क्या...

August 12, 2025

करी पत्ता खाने के 6 गजब के फायदे

August 12, 2025

किशमिश को दूध में भिगोकर खाने से क्या होता है?

August 12, 2025
Viral News: अपनी बदबूदार गैस बेचकर महीने का 3,000,00 कमा रही महिला, बिजनेस मॉडल जानकर चकरा जाएगा माथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Viral News: अपनी बदबूदार गैस बेचकर महीने का 3,000,00 कमा रही महिला, बिजनेस मॉडल जानकर चकरा जाएगा माथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral News: अपनी बदबूदार गैस बेचकर महीने का 3,000,00 कमा रही महिला, बिजनेस मॉडल जानकर चकरा जाएगा माथा
Viral News: अपनी बदबूदार गैस बेचकर महीने का 3,000,00 कमा रही महिला, बिजनेस मॉडल जानकर चकरा जाएगा माथा
Viral News: अपनी बदबूदार गैस बेचकर महीने का 3,000,00 कमा रही महिला, बिजनेस मॉडल जानकर चकरा जाएगा माथा
Viral News: अपनी बदबूदार गैस बेचकर महीने का 3,000,00 कमा रही महिला, बिजनेस मॉडल जानकर चकरा जाएगा माथा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?