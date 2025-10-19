Home > अजब गजब न्यूज > चमत्कार! 20 मिनट मरने के बाद फिर जिंदा हुआ शख्स, उठकर किया ऐसा खुलासा; सुन लोगों के पैरों तले खिसकी जमीन

चमत्कार! 20 मिनट मरने के बाद फिर जिंदा हुआ शख्स, उठकर किया ऐसा खुलासा; सुन लोगों के पैरों तले खिसकी जमीन

Viral News: दुनियाभर में डॉक्टरों और नर्सों को में रोजाना अस्पताल में अलग-अलग तरह के मामलों से गुजरना पड़ता है. लेकिन हाल ही में अमेरिका के एक नर्स ने जो बताया उसे सुन हर कोई हैरान रह गया है.

By: Preeti Rajput | Published: October 19, 2025 10:57:47 AM IST

Viral News: मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? इसके बारे में किसी को नहीं पता. कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या नरक में से एक जगह जाते हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता. इस दुनिया (Viral News) में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मौत के बेहद करीब से देखा है. उन्होंने मौत के बारे में ऐसे खुलासे किए हैं, जिसे जान हर कोई हैरान रह जाएगा. 

जिंदा हुआ मरा हुआ आदमी

दुनियाभर में डॉक्टरों और नर्सों को (America Trending News) अस्पतालों में रोजाना अलग-अलग तरह के मामलों का अनुभव करना पड़ता है. हालांकि, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जो उनकी सोच को पूरी तरह से बदलकर रख देती हैं. मिरर वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की नर्स ने एक ऐसा अनुभव शेयर किया. जिस पर यकीन कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल है. उन्होंने इस बार मरने से पहले की नहीं बल्कि मरने की बाद की घटना के बारे में खुलासा किया है. 

नर्स ने बताई हैरान कर देने वाली कहानी 

नर्स ने बताया कि यह घटना तब हुई जब वह इमरजेंसी रुम में थी. नर्स मो (Moe) ने बताया किउनके अस्पताल में एक मरीज की धड़कन 20 मिनट तक बंद रही. डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था. वह आदमी मर चुका था और उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी. लेकिन 20 मिनट बाद मरीज की सांसे वापस लौट आई और वह जिंदा हो गया. यह देख वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया

मरने के बाद कमेरे में ही थी शख्स की आत्मा

नर्स ने आगे बताया कि- वह आदमी बच गया. बाद में जब हमने उससे बात की तो उसने बताया कि- वह मरने के बाद कमरे में ही ऊपर तैर रहा था. वह यहां हो रही हर चीज को देख और सुन सकता था. उसने कुछ ऐसी चीजें भी बताई, जिनमें बारे में उसे उस हालत में पता ही नहीं लग सकता था. तब जाकर मुझे अहसास हुआ कि यह शक्ति है.

