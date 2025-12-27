Home > मुंबई > अब खत्म होगी मकान मालिक-किराएदार की तकरार, इस वायरल वीडियो ने बदल दी लोगों की पुरानी सोच!

अब खत्म होगी मकान मालिक-किराएदार की तकरार, इस वायरल वीडियो ने बदल दी लोगों की पुरानी सोच!

सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है, जिससे बेहद ही पसंद किया जा रहा है. वायरल वीडियो (Viral Video) में मकान मालिक (Land Lord) और महिला के रिश्ते के बारे में खुबसूरत अंदाज़ से लोगों के सामने पेश किया गया है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: December 27, 2025 4:54:09 PM IST



Viral video of Content Creator Kareema Barry: मकान मालिक और किराएदार के बीच के रिश्ते को लोग ज्यादातक खास नहीं मानते हैं. कई लोगों का मानना है कि मकान मालिक ज्यादातर अच्छे स्वभाव के नहीं होते हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर एरक वीडियो तेजी से खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जहां एक मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते के बीच की अनोखी मिसाल पेश की है. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर. 

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल , सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब छाया हुआ, जिससे लोग देखना बेहद ही पसंद कर रहे हैं. जहां, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक महिला ने अपने मकान मालिक के साथ बेहद ही सुंदर रिश्ते का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर किया है. वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे एक मकान मालिक ने किराएदार को अपने पूरे परिवार के सदस्य की तरह मानकर हर सुख से लेकर दुख तक की घड़ी में साथ दिया है. इस वीडियो से एक बात तो यह साफ है कि कुछ रिश्ते खून के नहीं होकर भी अपने होते हैं, जिन्हें आप हमेशा संभालकर रखते हैं. 

यहां देखें वायरल  वीडियो 



दोनों के रिश्ते की एक अनोखी मिसाल

मुंबई जैसे भीड़भाड़ और अपने सपनों को पूरा करने के शहर में लोग अक्सर यह भूल गए हैं, कि अपनों के साथ समय बिताना कितना ज्यादा जरूरी है. जहां आज के इस दौर में ज्यादातर लोग अकेलेपन का शिकार हैं, तो वहीं, कई लोग आज भी अपने अंदर प्यार समेटे हुए हैं और जहां जाते हैं वहीं अपना प्यार लोगों के साछ बांटने का भी काम करते हैं. वायरल वीडियो के मुताबित, मकान मालिक और महिला के बीच एक अद्भुत रिश्ता देखने को मिला. जानकारी के मुताबकि, महिला द्वारा शेयर किया गया वीडियो में यह दर्शाया गया कि कैसे उनके मकान मालिक ने सिर्फ उसे रहने की जगह दी, बल्कि एक परिवार से भी बढ़कर हमेशा प्यार और मुश्किल की घड़ी में कभी भी हाथ नहीं छोड़ा है. 

वायरल वीडियो के कैप्शन में क्या लिखा है?

वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “आप जैसा कोई भी नहीं है”. इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई. वीडियो में महिला ने अपनी हर छोटी-छोटी यादों के बारे में भी बताया है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ भावुक संदेश

यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफार्मों पर तेजी से खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वायरल वीडियो के देखने के बाद लोगों ने यूर्जस ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी है. जिसमें कई लोगों ने कहा कि आज के समय में जब इंसानियत कम होती जा रही है, ऐसी कहानियां इंसानियत के मिसाल को पेश करती है. वीडियो के वायरल होने के बाद महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वह पहली बार मुंबई आई थी, तो वह काफी डरी हुई थी, लेकिन उनके मकान मालिक के प्यार और सहारे ने उनकी आगे बढ़ने के साथ-साथ डर को खत्म करने में पूरी तरह से मदद की है, जिसके लिए वे हमेशा के लिए शुक्रगुज़ार भी रहेंगी. 

फिलहाल, इस वीडियो को लोग जमकतर पसंद कर रहे हैं, और लोगों का मानना है कि सभी मकान मालिक को ऐसा ही होना चाहिए. 

