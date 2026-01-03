ऋतिक के गाने पर लड़की के जबरदस्त डांस ने इंटरनेट पर लगाई आग

Viral girl dancing on high heels: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और खूब सुर्खियां बटोर रहा है. जहां एक युवती ने साड़ी और हाई हील्स पहनकर ऋतिक रोशन के सुपरहिट गाने ‘धूम मचाले’ पर डांस कर सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. जिस किसी ने भी उनके डांस का वीडियो देखा वह पूरी तरह से हैरान रह गया. फिलहाल, वायरल वीडियो को लेकर नेटिजन्स उनकी तुलना ऋतिक रोशन से कर रहे हैं.

चुनौतीपूर्ण डांस और गजब का संतुलन

डांस वीडियो अक्सर डिजिटल दुनिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन कुछ वीडियो अपनी खासियत की वजह से लोग उसे लंबे समय तक याद रखते हैं. इंस्टाग्राम यूजर @aylighiya का हालिया वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया पर तबाही मचाई हुई है.

तो वहीं, दूसरी तरफ ऋतिक रोशन का गाना ‘धूम मचाले’ अपनी तेज बीट्स और कठिन स्टेप्स के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. लेकिन वहीं, आमतौर पर लोग इस पर वेस्टर्न वियर या फिर स्पोर्ट्स शूज पहनकर डांस करना पसंद करते हैं, लेकिन इस युवती ने साड़ी और हाई हील्स में जिस तरह का संतुलन दिखाया, वह काबिले तारीफ है. हर कोई उनकी तारीफ करने में जुटा हुआ है.

यहां देखें वायरल वीडियो

मेहमान से परफॉर्मर बनने तक का सफर

वीडियो के पीछे की कहानी बेहद ही दिलचस्प है. वीडियो के नीचे दिए गए कैप्शन के मुताबिक, लड़की उस इवेंट में केवल एक अतिथि (Guest) के रूप में शामिल होने गई थी. हालांकि, वहां मौजूद दर्शकों को जब उनके डांस टैलेंट के बारे में पता चला, तो उन्होंने परफॉर्मेंस की जिद शुरू कर दी. फिर क्या था पब्लिक डिमांड का सम्मान करते हुए, उन्होंने स्टेज संभाला और अपने पसंदीदा गाने को एक चुनौती की तरह लिया. इतना ही नहीं, बिना किसी तैयारी के, साड़ी जैसे पारंपरिक पहनावे में डांस करना उनकी कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

उनके इस वायरल डांस की हर कोई तारीफ करने में जुचा हुआ है. वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए. तो वहीं, कई यूजर्स ने उनके फुटवर्क की तुलना ऋतिक रोशन से भी की है. इसके साथ ही इस वायरल डांस वीडियो को अब तक कई मिलियन बार देखा जा चुका है और लाखों लोगों ने इसे लाइक भी किया है.

छिपे हुए टैलंट को लाया जा रहा है बाहर

जहां पहले के दौर में लोगों को अपना टैलेंट दिखाने में शर्म आती थी. तो वहीं, दूसरी तरफ आज के दौर में सोशल मीडिया पर ऐसे छिपे हुए टैलेंट को सामने लाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रहा है. युवती के डांस परफॉर्मेंस ने न सिर्फ लोगों का मनोरंज किया है, बल्कि लोगों को यह संदेश देने का भी काम किया आत्मविश्वास हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं.