सिले हुए होंठ इंसान जैसी नाक…अमेरिका की सड़कों पर रात के अंधेरे में दिखा इंसानी चमड़े वाला टेडी बियर, नजर पड़ते ही रोंगटे हो गए खड़े

Viral News: बच्चों और लड़कियों को पसंद आने वाले टेडी बियर कपड़े और ढेर सारी रूई से बने होते हैं। लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, कैलिफोर्निया में एक फुटपाथ पर इंसानी त्वचा जैसी दिखने वाली त्वचा से बना एक टेडी बियर मिला। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय निवासियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई और उन्होंने इसे अपने कब्जे में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी। स्थानीय न्यूज पोर्टल्स के अनुसार, इस तरह की घटना किसी शरारत की ओर इशारा करती है।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इंसानी त्वचा जैसी दिखने वाली किसी चीज से बना यह टेडी बियर रविवार दोपहर सैन बर्नार्डिनो काउंटी में मिला। यहां किसी ने पुलिस को सूचना दी कि सड़क पर एक इंसानी शरीर के कुछ अंग पड़े हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस के अनुसार, टेडी बियर की खाल इंसान जैसी दिख रही थी। यह एक असामान्य दिखने वाले चमड़े से बना था। इस पर इंसान जैसी नाक और होंठ सिल दिए गए थे। इसके अलावा, जिस जगह आंखें थीं, वह भी खोखली थी। सभी टुकड़े बेहद बारीकी से सिले हुए लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर टेडी बियर पर खाल के टुकड़े चिपका दिए हों। केटीएलए की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने जांच के दौरान दुकान के ठीक बाहर के इलाके को घेर लिया।

BREAKING – A teddy bear believed to be wrapped in crudely stitched human skin was discovered today at a Victorville, California gas station. The Victorville coroner’s office is actively investigating this unsettling find. pic.twitter.com/TNvupolo7K

— Right Angle News Network (@Rightanglenews) July 14, 2025