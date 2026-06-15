दीदी बनी पुलिस वाली तो पापा को पहना दी अपनी 'कैप'... लेकिन छोटी बहन ने जो किया... VIRAL रिएक्शन देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप!

सोशल मीडिया पर रोजाना स्क्रॉलिंग करते हुए हमारी नजरें अलग-अलग तरह के कंटेंट से रूबरू होती हैं. कुछ वीडियो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं जबकि कुछ कंटेंट ऐसे भी होते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं. ऐसा ही एक इमोशनल और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. ये कहानी है कि एक बेटी के सपनों की, एक पिता के त्याग की और एक छोटी बच्ची की मासूम जलन की, जो पूरे माहौल को बेहद खुशनुमा बना देती है.

बेटी की सफलता, पिता का गर्व

वो कहते हैं कि बच्चों की सफलता के पीछे माता-पिता का त्याग, प्रार्थनाएं और बरसों की मेहनत होती है. ऐसा ही एक मूमेंट देखने को मिला वायरल वीडियो में जहां एक युवका लड़की अपनी मेहनत से पुलिस विभाग में नौकरी हासिल कर लेती है. वर्दी भी मिल जाती है और देश की सेवा की जिम्मेदारी भी. ऐसे गौरवशाली पलों में लड़की के पिता भी मौजूद होते हैं और महिला अपनी सफलता का श्रेय बेहद खास तरीके से अपने पिता के सुपुर्द कर देती है.

जब गर्व से खिलखिला उठे पिता

वायरल वीडियो में महिला पुलिस अफसर सेरेमॉनियल ड्रेस पहने नजर आती है और अपने पिता को सैल्यूट देती है. इस दौरान पिता के साथ उसकी छोटी बहन भी मौजूद होती है जो अपनी बड़ी बहन को देखकर खुशी से फूले नहीं समाती. इधर पिता इमोशनल हो जाते हैं और महिला पुलिस अफसर आगे आकर अपनी सेलेमॉनियल कैप पिता के सिर सजा देती है. दोनों की आंखों में आंसू और गर्व होता है लेकिन यह मूमेंट वहां मौजूद एक नन्हे मेहमान को पसंद नहीं आता और अचानक माहौल गर्म हो जाता है.

कहानी में आचनक आया ट्विस्ट

सेरेमनी में सभी लोग अपने-अपने मूमेंट एंजॉय कर रहे थे. पिता और बेटी खास पलों में उत्साहित नजर आ रहे थे. तभी कहानी में एक बेहद क्यूट ट्विस्ट आता है. परिवरा की छोटी बेटी पूरी घटना को गौर से देखती है और अचानक नाराज हो जाती है. नन्ही बहन को लगा कि जब बड़ी दीदी ने पापा को टोपी पहनाई तो कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा. फिर क्या, मैडम का पारा चढ़ गया और अपनी मासूम जलन को एक्सप्रेस किए बिना नहीं रह पाई.

ठहाके लगाकर हंसे लोग

मासूम बच्ची ने अपनी बड़ी बहन पर इतने प्यारे तरीके से नाराजगी जाहिर की वहां खड़ा हर शख्स ठहाके पड़ा. कभी मुंह फुलाना, कभी बहन को पीछे धकेलना और बाद में तो बच्ची रोते हुए अपने पिता से लिपट जाती है. इसी मूमेंट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वहां खड़े लोग इस मूमेंट को मुसकुराते हुए अपने कैमरों में रिकॉर्ड करने लगे.

सोशल मीडिया पर ली चुटकी

इस वायरल मूमेंट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दिए नहीं रह पाए. एक यूजर ने लिखा कि बेटियां सच में अनमोल होती हैं, पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया. अन्य यूजर्स तो छोटी बच्ची की क्यूटनेस पर फिदा हो गए और लिखा कि असली फुटेज तो इस छोटी ने चुराई है, सारा लाइमलाइट इसी के पास है.

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