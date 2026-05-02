चलती ट्रेन की छत पर मौत से खेल! युवक का खतरनाक स्टंट कैमरे में कैद, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर आए दिन खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए वीडियोज वायरल होते रहते है. लेकिन इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. तेज रफ़्तार में चल रही ट्रेन की छत पर एक युवक स्टंट करता दिख रहा है. इसे देख यूजर्स तरह- तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रहे है.

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नीली टी शर्ट पहने एक पतला सा युवक दिख रहा है. वह ट्रेन की छत पर खड़ा है और ट्रेन तेज रफ्तार में चल रही है. लेकिन युवक स्टंटबाजी के चक्कर में ट्रेन पर खड़ा है. यह वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. किसी ने इस वीडियो को कैमरे में कैद कर लिया.

कहां का है वीडियो?

यह वीडियो वायरल डोज 24 नाम के एक इंस्टा यूजर द्वारा शेयर किया गया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि यह वीडियो किसी ऊंचे ब्रिज या दूसरी ट्रेन से शूट किया गया है, जिसके नीचे से ‘बांग्लादेश रेलवे’ की एक इंटरसिटी ट्रेन पूरी रफ्तार में गुज़र रही है. और इस ट्रेन की छत पर नीली टी-शर्ट पहने एक लड़का बिल्कुल शान से खड़ा है. हवा इतनी तेज़ है कि उसके कपड़े उड़ रहे हैं, लेकिन लड़के का बैलेंस ऐसा है जैसे गुरुत्वाकर्षण (Gravity) का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा. वो बिना किसी सहारे के सिर्फ अपने पैरों के दम पर उस दौड़ती हुई मशीन के ऊपर खड़ा है. यह नज़ारा जितना सिनेमैटिक लग रहा है, उतना ही खौफनाक और जानलेवा भी है. सोशल मीडिया पर इस बेखौफ स्टंट ने तहलका मचा दिया है और यह वीडियो साबित करता है कि दुनिया में ऐसे सिरफिरे लोगों की कमी नहीं है जो महज़ कुछ सेकंड के ‘थ्रिल’ के लिए मौत को भी दावत दे सकते हैं.

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क्या बोल रहे नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने बोला, अरे भाई ये क्या कर रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि भाई किस दुनिया में हैं. वहीं एक ने कहा कि भाई मौत से खेल रहा है.