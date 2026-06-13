उम्र को लेकर छिड़ी जंग! ‘वायरल गर्ल’ की सुनवाई पर हाईकोर्ट सख्त, लगाया साजिश का आरोप

Viral Girl Case in Indore High Court: कुछ समय पहले महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली. शादी के बाद से कपल सोशल मीडिया पर चर्चा में बना रहा. किसी ने इसे लव जिहाद बताया, तो किसी ने इस शादी को गलत बताया. इस शादी के लिए मोनालिसा के परिवार वाले भी राजी नहीं थे. शादी के बाद ये भी कहा गया कि मोनालिसा अभी नाबालिग हैं और ये शादी गलत है. इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने शादी के समय उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष होने की आशंका जताई और फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया.

नाबालिग दिखाने की कोशिश

इस आरोप के खिलाफ महाकुंभ की ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा और उनके पति फरमान खान ने मध्य प्रदेश ,के इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने याचिका दायर कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जन्म के समय के दस्तावेजों में हेरफेर किया गया है. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उनके जन्म प्रमाण पत्र में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बदलाव कराया और उन्हें नाबालिग दिखाने की कोशिश की.

याचिका में मोनालिसा ने की ये मांग

याचिका में उन्होंने कहा है कि उनके असली जन्म रिकॉर्ड को पोर्टल से हटा दिया गया. इसकी जगह उनके छोटे भाई के दस्तावेजों को उनका बताकर गलत जानकारी दी गई है. उन्होंने अपने मूल जन्म प्रमाण पत्र को फिर से बहाल करने की मांग की है. साथ ही सरकारी रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है.

परिवार के खिलाफ मोनालिसा और फरमान ने की शादी

बता दें कि महाकुंभ के मेले से खूबसूरत आंखों के कारण रुद्राक्ष बेचने वाली मोनालिसा काफी वायरल हुई थी. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया और फिल्मों के लिए काम किया. इसी बीच एक शूट के दौरान उनकी मुलाकात फरमान खान से हुई थी. दोनों ने कुछ समय तक रिश्ते में रहने के बाद शादी करने का फैसला लिया. हालांकि मोनालिसा के परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे. इसके बावजूद दोनों ने सादी कर ली.

फरमान के किलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

शादी के बाद आरोप लगाया गया कि फरमान ने बहला-फुसलाकर मोनालिसा से शादी की. जिस जमय दोनों की शादी हहुई, उस समय मोनालिसा की उम्र 16 साल थी.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मोनालिसा के पति फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद मोनालिसा इंदौर हाईकोर्ट पहुंचीं. इस मामले में अब 23 जून को सुनवाई की जाएगी.