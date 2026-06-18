Home > उत्तर प्रदेश > चीखती रह गई मौसी… लाठी-डंडे,लात-घूंसों से अधमरा कर भाग निकले सगे भांजे; रोंगटे खड़े कर देगा CCTV फुटेज!

चीखती रह गई मौसी… लाठी-डंडे,लात-घूंसों से अधमरा कर भाग निकले सगे भांजे; रोंगटे खड़े कर देगा CCTV फुटेज!

वायरल CCTV फुटेज में 2 लोग घर के अंदर महिला को बेरहमी से लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटते नजर आ रहे हैं. कैमरे लगे देख दोनों घटनास्थल से भाग खड़े हुए और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी

By: Kajal Jain | Last Updated: June 18, 2026 3:17:55 PM IST

चीखती रह गई मौसी... लाठी-डंडे,लात-घूंसों से अधमरा कर भाग निकले सगे भांजे; रोंगटे खड़े कर देगा CCTV फुटेज!
चीखती रह गई मौसी... लाठी-डंडे,लात-घूंसों से अधमरा कर भाग निकले सगे भांजे; रोंगटे खड़े कर देगा CCTV फुटेज!


उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक चौंकाने वाली वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. घटना सरोजनी नगर के दरोगा खेड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर कॉलोनी की बताई जा रही है जहां दो युवक बेरहमी से एक महिला के साथ मारपीट करते दिखाई पड़ रहे हैं. लाठी-डंडे, लात-घूंसों से महिला पर जानलेवा हमला होता है. महिला दर्द से तड़पती, चीखती-चिल्लाती रहती है. जैसे ही बदमाशों को सीसीटीवी लगे होने का अंदेशा होता है, दोनों भाग खड़े होते हैं. ताज्जुब की बात तो यह है कि दोनों युवक महिला की बड़ी बहन के बेटे हैं.

CCTV में कैद खौफनाक मंजर

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, 39 वर्षीय पुष्पा यादव अपने घर पर बैठीं थी कि उनकी बड़ी बहन रीना के दोनों बेटे आयुष यादव और अंश यादव जबरन घर में घुंस आए और अपनी मौसी के साथ बुरी तरह से मार-पिटाई करने लगे. वायरल वीडियो में दोनों को लात-घूंसे मारते और लाठी-डंडों से पिटाई करते देख सकते हैं. 

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थाने में दी जान से मारने की धमकी

इस जानलेवा हमले की शिकायत करने जब पीड़िता पुष्पा यादव सरोजनी नगर थाने पहुंची तो दोनों युवकों के माता-पिता और पीड़िता की मां वहां मौजूद थे. उन्होंने पीड़िता के साथ गाली-गलौच की और शिकायत दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली. पुष्पा यादव ने बताया कि वो अपने पति राजेश कुमार के साथ चंद्रशेखर आजाद नगर में रहते हैं. उसकी मां, बहन रीना यादव और पति सुरेश यादव भी उसी एरिया में रहते हैं.

संपत्ति विवाद में जानलेवा हमला

पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि पीड़िता पुष्पा और उसकी बहन का संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है जिसके चलते बहन रीना के बेटों ने मारपीट की है. यह मामला बुधवार को बढ़ गया था. जब रीना के बेटे ने पीड़िता के घर के आगे कूड़ा फेंका और पीड़िता ने वापस कूड़े को रीना के घर के आगे डाल इस बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ. फिलहाल पुलिस ने आरोपी आयुष को हिरासत में ले लिया है.

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