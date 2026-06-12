Home > दिल्ली > ‘छोड़ो भी जिद… फिर करते हैं नई शुरुआत’ कोर्ट रूम में ही फफक कर रो पड़ी पत्नी; वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

‘छोड़ो भी जिद… फिर करते हैं नई शुरुआत’ कोर्ट रूम में ही फफक कर रो पड़ी पत्नी; वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

Video Viral:  दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पत्नी दौड़कर पति के गले लगी. इसके बाद रोते-रोते जज के सामने ही तलाक के कागज फाड़ दिए.

By: JP Yadav | Published: June 12, 2026 3:36:40 PM IST

'छोड़ो भी जिद... फिर करते हैं नई शुरुआत' कोर्ट रूम में ही फफक कर रो पड़ी पत्नी; वीडियो देख फट जाएगा कलेजा
'छोड़ो भी जिद... फिर करते हैं नई शुरुआत' कोर्ट रूम में ही फफक कर रो पड़ी पत्नी; वीडियो देख फट जाएगा कलेजा


Video Viral:  हिंदू धर्म में माना गया है कि शादी 7 जन्मों का अटूट बंधन है. पति-पत्नी के रिश्ता बेहद पवित्र होता है. शादी के रिश्ते की सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि पति-पत्नी एक-दूसरे पर विश्वास करें और सम्मान करें. कई बार आपसी गलतफहमी के साथ अन्य कई वजहों से पति-पत्नी का रिश्ता खराब होने लगता है और इसका अंत तलाक पर होता है. तलाक की प्रक्रिया की दौरान ना सिर्फ पैसा खर्च होता है, बल्कि रिश्ते लम्हा-लम्हा टूटते हैं. इस टूट का एहसास सिर्फ पति-पत्नी को ही नहीं बल्कि दोनों परिवारों के साथ-साथ बच्चों को भी भुगतना पड़ता है. 

दिल्ली की जिला अदालत से तलाक का एक भावुक और दूसरों को सबक देने वाला मामला सामने आया है. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोर्ट रूम में पति-पत्नी के बीच फिल्मी नजारा देखने को मिल रहा है. इस वीडियो पति के गले लगकर पत्नी हो रहा है और दोनों एक-दूसरे से सॉरी बोल रहे हैं. इससे पहले जज के सामने ही दोनों ने शालीन तरीके से तलाक के कागज फाड़ दिए. 

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पूरा मामला सौरभ (Saurabh) और शिखा सिंह (Shikha Singh) के बीच का है. वर्ष 2020 में दोनों की शादी हुई. कुछ सालों बाद ही पति-पत्नी के बीच अनबन होने लगी. कुछ महीनों के बाद तो दोनों के बीच नौबत मारपीट तक आ गई. इस पर मामला पुलिस थाने से होता हुआ कोर्ट तक पहुंच गया.  पति सौरभ से खफा पत्नी शिखा सिंह ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया. कुछ महीनों बाद तलाक की मांग यह कहते हुए कर डाली कि ‘तुम्हारे साथ शादी करके गलती की. तुमसे मुक्ति चाहिए’ 

ससुर के बीमार होने पर आगे आए थे मदद करने

तलाक के दौरान चली सुनवाई का असर शिखा के पिता की सेहत पर पड़ा और दिल का दौरा पड़ गया. पति सौरभ को अपने ससुर की इस हालत का पता चला तो अपना सारा गुस्सा और शिकवे-शिकायतें भूल गए और तुरंत अस्पताल पहुंचे. यहां से डिस्चार्ज कराकर सौरभ ने ससुर को गुरुग्राम के नामी मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. सौरभ ने सबसे अच्छा इलाज करवाया और आखिरकार अपने ससुर की जान बचा ली. कुछ दिनों के बाद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों के तलाक के केस की सुनवाई थी. कोर्ट रूमें ही शिखा ने तलाक के सारे कागजात फाड़कर फेंक दिए और दौड़कर अपने पति सौरभ के गले लग गईं. दोनों जज और वकीलों के सामने ही फूट-फूटकर रो पड़े.  

लगाया था दहेज उत्पीड़न का आरोप

शिखा सिंह और सौरभा की शादी फरवरी, 2021 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई. शिखा के मुताबिक, माता-पिता ने आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक महंगे उपहार, वस्तुएं, आभूषण (सोना और चांदी) और अन्य महंगे कपड़े दिए थे. वहीं, शादी के तलाक केस में जानकारी सामने आई कि वार्षिक पैकेज 20 लाख रुपये बताया गया था. शिखा का आरोप है कि सौरभ ने माता-पिता से लगातार अधिक धन की मांग शुरू कर दी और अपीलकर्ता संख्या 1 को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों की अनुचित मांगों को पूरा करने में विफल रहे थे.

Tags: delhi news
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