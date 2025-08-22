Home > वायरल > Maid Viral Video: इस नौकरानी की घिनौनी हरकत देख हिल गया इंटरनेट, मालिक के बर्तनों में करती थी… VIDEO देख चकरा जाएगा दिमाग

Maid Viral Video: इस नौकरानी की घिनौनी हरकत देख हिल गया इंटरनेट, मालिक के बर्तनों में करती थी… VIDEO देख चकरा जाएगा दिमाग

Maid Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नौकरानी का शर्मशार करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का बताया जा रहा है।

Published: August 22, 2025 20:06:37 IST

Maid Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नौकरानी का शर्मशार करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का बताया जा रहा है। यहाँ एक व्यापारी के घर पर पिछले दस सालों से काम कर रही नौकरानी तजब सोशल मीडिया पर सेंशेसन बन गई जब उसकी शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हो गई। महिला ने रसोई में एक गिलास में पेशाब किया और उसे धुले हुए बर्तनों पर छिड़क दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।

रसोई में लगा कैमरा

जानकारी के अनुसार, व्यापारी सत्यम मित्तल और परिवार की महिला को नौकरानी की गतिविधियों पर काफी समय से शक था। इसी वजह से उन्होंने घर की रसोई में कैमरे लगवा दिए। बुधवार को जब उन्होंने फुटेज देखी तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। वीडियो में नौकरानी बर्तन धोते समय पेशाब करती और फिर उसे बर्तनों पर छिड़कती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। शाम को जब महिला काम पर आई तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस ने पूछताछ के दौरान जब इस अमानवीय कृत्य का कारण पूछा तो आरोपी महिला ने सिर्फ़ गलती स्वीकार की, लेकिन कारण बताने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में अभी तक परिवार की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालाँकि, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी महिला का शांति भंग की धारा में चालान कर दिया गया है। नगीना सीओ अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि नौकरानी द्वारा बर्तनों पर पेशाब करने और छिड़कने का वीडियो वायरल हो रहा था।

वीडियो वायरल

वहीं, परिवार की महिला ने बताया कि यह दो-तीन दिन की बात है। महिला रोज़ाना बाथरूम में जाकर बर्तनों पर छिड़कती थी। बदबू आने के बाद कैमरा लगाया गया तो इसका खुलासा हुआ। हालाँकि, इसकी वजह का पता नहीं चल सका है। यह महिला कई अन्य घरों में काम करती थी। वहीं, इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और लोग इसे बेहद घिनौना कृत्य बता रहे हैं।

