VIDEO: प्रिंसिपल के सामने ‘पुष्पा भाऊ’ बना स्टूडेंट, टीचर ने दिया ऐसा ट्विस्ट कि मुस्कुरा उठेंगे आप!

Viral Video: दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स का रवैया या खास उत्साह मुख्य रूप से सालों की कड़ी मेहनत लगन और अपनी पढ़ाई पूरी करने की खुशी को दिखाता है. यह उनके लिए एक ऐतिहासिक और इमोशनल दिन होता है. जहां वे अपनी अचीवमेंट (डिग्री) का जश्न मनाते हैं, जो कॉन्फिडेंस और एक नई शुरुआत को दिखाता है. ऐसा ही एक वाकया एक स्कूल दीक्षांत समारोह में देखने को मिला जब एक स्टूडेंट ने प्रिंसिपल से अपना सर्टिफिकेट लेते समय सिग्नेचर “पुष्पराज” स्टेप की नकल की है. ​​तमिलनाडु के एक स्कूल दीक्षांत समारोह में प्रिंसिपल उत्साहित होकर मस्ती में शामिल होने का फैसला किया था. सर्टिफिकेट बांटने के बजाय उन्होंने स्टेज पर बच्चों के पोस्चर और हाव-भाव की नकल करके सबको हैरान कर दिया है.

वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर vethalogavidhalayacbse नाम के हैंडल से शेयर किया गया था. वीडियो में प्रिंसिपल और बच्चे आकर्षक काले रंग की दीक्षांत समारोह की यूनिफॉर्म और कैप पहने स्टेज पर खड़े है. एक वीडियो में अपना सर्टिफिकेट पकड़े एक छोटा लड़का फिल्म पुष्पा का मशहूर हाथ का इशारा करता है. बिना एक पल भी गंवाए, टीचर थोड़ा झुकता है और मुस्कुराते हुए उसी पोज की नकल करता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “Gen Alpha Steps? सर ने कहा- चैलेंज स्वीकार है.”

एक और वीडियो में एक बच्चा कैमरे की तरफ देखता है और शांति का साइन दिखाता है. सर तुरंत अपना हाथ उठाते हैं और गर्व से स्टूडेंट के बगल में खड़े होकर वही शांति का साइन दिखाते है. कैप्शन में लिखा है, “सर ने कहा कि मैं ट्रेंड्स के साथ चलता हूं… और उन्होंने यह साबित कर दिया.”

तीसरे वीडियो में एक छोटा लड़का अपना लाल सर्टिफिकेट पकड़े हुए और शरारती रैप-स्टाइल इशारे करते हुए दिखाई देता है. सर झुकते है और उतने ही उत्साह से इशारे की नकल करते है. कैप्शन में लिखा है, “ज़िंदगी को जल्दी प्राथमिकता दें – पहले ट्रेंड्स बाद में सर्टिफिकेट.”

यूजर्स ने रिएक्ट किया

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत पसंद किया गया है. एक यूजर ने लिखा, “यार, यह बहुत प्यारा है.” दूसरे ने लिखा, “आजकल के बच्चे ऐसे ही होते है, लेकिन मुझे उसका सब्र और पल का आनंद लेने का जुनून पसंद आया.” तीसरे ने लिखा, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह इन बच्चों में से कौन है.” चौथे यूजर ने लिखा, “यह आदमी कौन है… जो भी है, वह एक बेहतरीन इंसान है जो बच्चों के इस खास दिन को और भी यादगार बना देता है.” पांचवें ने लिखा, “जिस तरह से वह बच्चों के साथ पेश आ रहा है वह सच में कमाल का है, सर को सलाम.”