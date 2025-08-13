Swedish Man Viral Video: एक विदेशी ने दिल्ली की सड़कों पर किया कुछ ऐसा काम, Video देख हर भारतीय को आ जाएगी शर्म…जाने आखिर कौन है ये स्वीडिश लड़का?

Swedish Man Cleaning Streets: सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक स्वीडिश लड़का भारत में तेजी से वायरल हो रहा है। उसके वायरल होने के पीछे की वजह उसका वो दावा है, जिसमें उसने कहा है कि वो भारत की सड़कों को साफ करने के मिशन पर है।

इसके अलावा वो सफाई के वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर करता है। उसके पेज का नाम ‘4cleanindia’ है। इस हैंडल पर सड़कों, पार्कों और पर्यटन स्थलों को साफ़ करते हुए उसके वीडियो हैं। यह कनटेंट न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी बताती है कि लोग इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं।

इंस्टाग्राम रील्स की एक श्रृंखला में, उन्हें भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों की सफाई करते हुए देखा गया। जी हाँ, आपने सही पढ़ा – इस विदेशी ने दिल्ली की जिन सड़कों से गुज़रा, उन्हें साफ़ करने का बीड़ा खुद उठाया।

‘एक दिन, एक गली’

विदेशी ने दिल्ली की सड़कों को साफ़ करने की 7 दिनों की चुनौती पर हैं, जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को समापन करना है। पहले दिन उन्होंने कहा, “मैं अगले 7 दिनों के लिए खुद को चुनौती दे रहा हूँ कि मैं भारत में हर दिन एक सड़क साफ़ करूँगा।”उन्होंने अपनी चुनौती का नाम ‘एक दिन, एक गली’ रखा है।

वीडियो में इस व्यक्ति का नाम तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सफ़ाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तेज़ी से वायरल हो गई। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली की सड़कों की सफ़ाई के लिए 7 दिनों की चुनौती पर हैं, जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को पूरा करना है।

गली-गली जाकर कूड़ा इकट्ठा कर रहा विदेशी

एक अन्य वीडियो में, वह एक साधारण सैर पर निकलते हैं, लेकिन हाथ में कूड़े का थैला लिए, और रास्ते में कूड़ा इकट्ठा करते हैं। अंत तक, थैला भर जाता है। उनके पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “एक सैर कितना फर्क ला सकती है? अगली बार जब आप सैर पर जाएँ, तो अपने साथ एक कूड़े का थैला ज़रूर ले जाएँ और खुद देखें।”

कुछ वीडियो में देश के प्रति उनकी प्रशंसा भी दिखाई देती है, जिसमें लिखा है, “ऐसा भारत जो आप सोशल मीडिया पर नहीं देखते,” और “भारत वैसा ही होगा जैसा हम इसे बनाते हैं।” इस पहल ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में व्यापक बातचीत की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

