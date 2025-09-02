विदेशी महमानों को भी नहीं छोड़ा…जापानी महिला से रिश्वत लेते हुए गुरुग्राम पुलिस का Video वायरल, दोषियों पर गिरी गाज

Gurugram Traffic Police Bribery Video: भारत में मेहमानों को ‘अतिथि देवो भव’ यानी कि अतिथियों के साथ देवताओं के समान आदर और सम्मान का व्यवहार किया जाता है। इसकी वजह से विदेशों में भारत की तारीफ होती है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं, जहां कुछ लोगों की हरकतों और गलत कामों की वजह से देश का नाम खराब हो रहा है।

अब इस कड़ी में गुरुग्राम से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक जापानी महिला से कथित तौर पर 1,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए दिख रहे हैं।

मामला गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट इलाके का है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जापानी महिला से 1,000 रुपये की रिश्वत ली ई है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की है।

WTH! Gurugram cops took ₹1000 bribe from a Japanese tourist without even giving a receipt. This is how they ruin India’s image abroad. pic.twitter.com/upcFdRcCkB — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 1, 2025

क्या है पूरा मामला?

यह घटना हेलमेट चेकिंग अभियान के दौरान हुई, जहाँ कथित तौर पर एक पर्यटक को हेलमेट न पहनने के कारण रोका गया था। वाहन चला रही महिला के बगल में बैठे व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो वायरल हो गया, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वीडियो में, पुलिस अधिकारी 1,000 रुपये का जुर्माना मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि, भुगतान के बाद कोई रसीद नहीं दी गई।

🚨 Zero Tolerance Against Corruption 🚨 A viral video on social media has brought to misconduct involving of the traffic staff. In line with our commitment to transparency and accountability, DCP Traffic Gurugram, has taken immediate action: 🔴 Suspended with immediate effect:… — Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) September 1, 2025

डीसीपी ने लिया एक्शन

जैसे-जैसे वीडियो लोकप्रिय होता गया और ऑनलाइन गुस्सा बढ़ता गया, परिणामस्वरूप दबाव ने उल्लेखनीय गति से परिणाम दिए। बाद में, गुड़गांव पुलिस और यातायात पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके घटना की पुष्टि की और डीएम के माध्यम से विस्तृत जानकारी मांगी।

गुड़गांव यातायात पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि उनकी “भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस” की नीति है। उन्होंने इसमें शामिल तीन अधिकारियों – ज़ोन अधिकारी ईएसआई करण सिंह (बैज संख्या 704/जीजीएम), कांस्टेबल शुभम (4061/जीजीएम), और भूपेंद्र (347/आरटीके) को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की। पुलिस ने इसी तरह की घटनाओं की सूचना देने के लिए संपर्क विवरण भी प्रदान किए, गोपनीयता पर ज़ोर दिया और त्वरित कार्रवाई का वादा किया।

फिर डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने सोमवार शाम को ज़ोन ऑफिसर एसआई करण सिंह, कांस्टेबल शुभम और होमगार्ड भूपेंद्र को निलंबित कर दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पुलिस रिश्वतखोरी के प्रति “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाती है। डीसीपी ने कहा, “पूरी घटना की गहन जाँच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

