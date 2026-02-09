Video: गंदा और खतरनाक…इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ भारत का सच, यूरोपीय टूरिस्ट का वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

European Tourist In India: किसी भी नई जगह पर जाना एक डरावना अनुभव हो सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने देश की सुरक्षा और साफ-सफाई के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनी हैं. एक इंस्टाग्राम वीडियो में, एक बेल्जियम की यात्री ने पहली बार भारत यात्रा का अपना अनुभव शेयर किया. उसने देश के बारे में बनी पुरानी सोच को चुनौती दी और इसके बजाय यहाँ की सुंदरता, दयालुता और जीवंत संस्कृति को दिखाया.

यूरोपीय टूरिस्ट को बताया गया भारत गंदा और खतरनाक…

वीडियो में, मिशा जोज़विक ने बताया कि कई लोगों ने उन्हें भारत यात्रा न करने की चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा, “तुम्हें भारत नहीं जाना चाहिए. यह शोरगुल वाला, गंदा और खतरनाक है.” लेकिन दूसरों की राय से प्रभावित होने के बजाय, उसने खुद देश को देखने का फैसला किया.

कैप्शन में, उसने लिखा, “हाँ, यहाँ शोर है. और हाँ, इसके कुछ हिस्से गंदे हैं. लेकिन यहीं पर इसका बहुत सारा आकर्षण भी है. अराजकता, विरोधाभास, जीवन. अपनी पहली यात्रा के लिए, मैंने सिर्फ गोल्डन ट्रायंगल किया, लेकिन भारत ने मुझे हर दिन हैरान किया.”

भारत का प्रमुख टूरिस्ट सर्किट – गोल्डन ट्रायंगल

भारत में गोल्डन ट्रायंगल एक प्रमुख टूरिस्ट सर्किट है, जो दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है. यह रूट पहली बार आने वाले यात्रियों के लिए आदर्श है और भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का एक व्यापक परिचय देता है. आमतौर पर राजधानी दिल्ली से शुरू होकर, यह यात्रियों को आगरा में ताजमहल दिखाने ले जाता है, और शाही शहर जयपुर में खत्म होता है.

भारत यात्रा को लेकर क्या बोली यूरोपीय टूरिस्ट