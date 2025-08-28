गरीबी हो तो ऐसी! अंदर से झोपड़ी देख लोगों के पैरों तले खिसक गई जमीन, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा Video

Viral Video News: आज कल के समय में हर कोई सोशल मीडिया पर मौजूद है। जैसे ही किसी को भी थोड़ा सा टाइम मिलता है, लोग इंटरनेट की दुनिया में घमने के लिए निकल जाते हैं। सोशल मीडिया की इस दुनिया में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। इसी कारण लोगों को यहां घंटों समय बिताना अच्छा लगता है। भर-भर के यूनिक और नए पोस्ट लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको भी तरह-तरह के पोस्ट देखने को मिलते रहते हैं। इनमें से कुछ वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

हाल ही में इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक झोपड़ी नजर आ रही है। इस वीडियो को देखकर लोग खुद कहन लगेंगे कि ये बेचारे कितने ज्यादा गरीब हैं। किस तरह से ये लोग यहां रहते होंगे, लेकिन इस घर के अंदर का नजारा देख आप हैरान रह जाएंगे। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो बनाने वाला शख्स उस झोपड़ी के अंदर जाता है। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है, वह हैरान रह जाता है। कुछ ही देर बाद जो नजारा आता है, घर अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिख रहा था। अंदर जाने के बाद वो झोपड़ी एक शानदार घर की तरह नजर आने लगती है। यह वीडियो देख लोग हैरान रह गए हैं।

Dekh rahe ho Modi ji , Amir wala Garibi hai inhe 😭 pic.twitter.com/AmeT7tg6w7 — Vishal (@VishalMalvi_) August 26, 2025

लोग दे रहे अलग-अलग तरह के रिएक्शन

दरअसल यह वीडियो एक्स प्लेफॉर्म @VishalMalvi_ से शेयर किया गया है। इस वीडियो को अब तक 479.7K लाइक्स मिल चुके हैं। इस वीडियो को देखकर लोग अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-टैक्स बचाने के लिए। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- कोलकाता में ऐसी झुग्गियो की कई बस्तियां है जहां बाहर से इसी तरह टूटी फूटी झोपडी के पीछे सर्व सुविधायुक्त घर बने हुए है। वहीं एक और यूजर ने लिखा- 2009 से ही देखते आ रहा हूं। स्कूल मुझे था हमें समय. बाहर से झोपड़ी। अंदर टाइल्स वाली ज़मीन, फ्रिज, रंगीन टीवी और एसी। डेली तालाब से मछली पकड़ के खाते थे। रेलवे की ज़मीन पर। 2012 में रेलवे ने तोड़ दिया था। दूसरी जगह फिर बना लिया वही एसी, फ्रिज….लगा के।

