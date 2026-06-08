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मुंबई लोकल बनी अखाडा! सीट को लेकर भिड़ीं महिलाएं,जमकर चले लात-घुसे, Video वायरल

Mumbai Local Train Viral Video: मुंबई के एक लोकल ट्रेन में सोमवार को दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई जब लेडिज कोच में सीट को लेकर दो महिलाओं में जमकर मारपीट हुई,अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 8, 2026 4:15:13 PM IST

मुंबई लोकल बनी अखाडा! सीट को लेकर भिड़ीं महिलाएं
मुंबई लोकल बनी अखाडा! सीट को लेकर भिड़ीं महिलाएं


Mumbai Local Train Women Fight Video: मुंबई लोकल ट्रेन में एक बार फिर यात्रियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. इस बार महिला कोच में सीट को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं.
 
बताया जा रहा है कि यह मामला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से बदलापुर जाने वाली लोकल ट्रेन का है. सफर के दौरान कुछ महिला यात्रियों के बीच सीट को लेकर बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हाथापाई तक पहुंच गई.

बाल खींचने और थप्पड़बाजी तक पहुंचा मामला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं एक-दूसरे के बाल खींचते हुए नजर आ रही हैं. इस दौरान थप्पड़बाजी भी हुई. कोच में मौजूद अन्य महिलाओं ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक विवाद थमता नहीं दिखा.पूरी घटना का वीडियो ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं.

बढ़ती भीड़ बनी परेशानी?

मुंबई लोकल में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. पीक ऑवर में ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है, जिसके चलते सीट को लेकर अक्सर यात्रियों के बीच बहस और विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं.हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विवाद की असली वजह क्या थी. घटना को लेकर कई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है.

Tags: Ladies CoachMumbai local trainmumbai newsTrain Fightviral videoWomen Fight
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