हिजाब को लेकर अस्पताल में हंगामा! इलाज से पहले चेहरा दिखाने की मांग का आरोप, मुस्लिम महिला का VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

UP Hijab Controversy: कानपुर के एक सरकारी महिला अस्पताल में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इलाज कराने पहुंची एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ ने उससे हिजाब हटाने के लिए कहा. महिला का दावा है कि जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ा. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महिला के अनुसार वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहां उसे पहचान सत्यापित करने के नाम पर चेहरा दिखाने को कहा गया. महिला का आरोप है कि हिजाब हटाने की बात को लेकर उसकी अस्पताल कर्मियों से बहस हो गई, जिसके बाद उसने वीडियो बनाकर अपनी शिकायत सार्वजनिक कर दी.

वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाती नजर आ रही है. वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया और लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया.अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था के तहत उठाया जाता है. अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल में नवजात बच्चों और मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए पहचान सुनिश्चित करना जरूरी होता है. प्रशासन का दावा है कि किसी धर्म विशेष को निशाना बनाने जैसी कोई बात नहीं है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस