Home > वायरल > VIDEO: सरकारी नौकरी बनी सिरदर्द! 29 साल की महिला बोली- मैं बूढ़ी हो गई हूं, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

VIDEO: सरकारी नौकरी बनी सिरदर्द! 29 साल की महिला बोली- मैं बूढ़ी हो गई हूं, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Video Video: सरकारी नौकरी एक ऐसा पेशा जिसकी हर कोई ख्वाहिश रखता है. समय के साथ प्रमोशन और जॉब सिक्योरिटी के वादे कई लोगों को सरकारी विभागों की ओर खींचते है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो अपनी सरकारी नौकरी से तंग आ चुके हैं और उसे लेने का बहुत पछतावा करते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 8, 2026 5:07:06 PM IST

सोशल मीडिया पर छलका दर्द
सोशल मीडिया पर छलका दर्द


Video Video: सरकारी नौकरी एक ऐसा पेशा जिसकी हर कोई ख्वाहिश रखता है. समय के साथ प्रमोशन और जॉब सिक्योरिटी के वादे कई लोगों को सरकारी विभागों की ओर खींचते है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो अपनी सरकारी नौकरी से तंग आ चुके हैं और उसे लेने का बहुत पछतावा करते है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला अपनी सरकारी नौकरी से इतनी परेशान दिख रही है कि उसे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हैं और उसने इनकम कमाने और अपनी हालत सुधारने की उम्मीद में वीडियो बनाना शुरू कर दिया है.

You Might Be Interested In

सरकारी नौकरी से तंग आई महिला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें शिल्पा नाम की एक महिला जो खुद को बैंकर बताती है, कहती है कि वह 8 साल से सरकारी नौकरी कर रही है. उसने 21 साल की उम्र में नौकरी शुरू की थी और अब वह 29 साल की है, लेकिन इस नौकरी की वजह से उसे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है. महिला का कहना है कि इस उम्र में उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, उसे माइग्रेन रहता है, और उसकी दाहिनी आंख के सामने अंधेरा छा जाता है और काले धब्बे दिखते है. 

Black Beauty: सारा अर्जुन के साड़ी लुक ने जीता सबका दिल, इवेंट में देखते ही रह गए लोग!

‘मैं 29 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई हूं’

अपनी नौकरी से परेशान होकर महिला कहती है कि जहां उसकी उम्र की लड़कियां बहुत यंग हैं और प्रोफेशनली आगे बढ़ रही है. वहीं वह 29 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई है. उसने अब कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है और उम्मीद करती है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे कुछ और करने का मन नहीं करता है. वीडियो वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया यूज़र्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे है.

You Might Be Interested In

‘इस्तीफा दे दो!’

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट thinkwithshilpa से शेयर किया गया था और इसे लाखों लोगों ने देखा है, और कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. सोशल मीडिया यूज़र्स वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे है. एक यूज़र ने लिखा, “अगर तुम इतनी परेशान हो, तो इस्तीफा दे दो.” एक और यूज़र ने लिखा, “सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, इसके बारे में बुरा मत बोलो” एक और यूज़र ने लिखा, “तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, कंटेंट बनाने की नहीं, बहन.”

RSS Chief Mohan Bhagwat: मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को लेकर दिया बयान, संघ प्रमुख के लिए कही ऐसी बात

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
VIDEO: सरकारी नौकरी बनी सिरदर्द! 29 साल की महिला बोली- मैं बूढ़ी हो गई हूं, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

VIDEO: सरकारी नौकरी बनी सिरदर्द! 29 साल की महिला बोली- मैं बूढ़ी हो गई हूं, सोशल मीडिया पर छलका दर्द
VIDEO: सरकारी नौकरी बनी सिरदर्द! 29 साल की महिला बोली- मैं बूढ़ी हो गई हूं, सोशल मीडिया पर छलका दर्द
VIDEO: सरकारी नौकरी बनी सिरदर्द! 29 साल की महिला बोली- मैं बूढ़ी हो गई हूं, सोशल मीडिया पर छलका दर्द
VIDEO: सरकारी नौकरी बनी सिरदर्द! 29 साल की महिला बोली- मैं बूढ़ी हो गई हूं, सोशल मीडिया पर छलका दर्द