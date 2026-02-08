VIDEO: सरकारी नौकरी बनी सिरदर्द! 29 साल की महिला बोली- मैं बूढ़ी हो गई हूं, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Video Video: सरकारी नौकरी एक ऐसा पेशा जिसकी हर कोई ख्वाहिश रखता है. समय के साथ प्रमोशन और जॉब सिक्योरिटी के वादे कई लोगों को सरकारी विभागों की ओर खींचते है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो अपनी सरकारी नौकरी से तंग आ चुके हैं और उसे लेने का बहुत पछतावा करते है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला अपनी सरकारी नौकरी से इतनी परेशान दिख रही है कि उसे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हैं और उसने इनकम कमाने और अपनी हालत सुधारने की उम्मीद में वीडियो बनाना शुरू कर दिया है.

सरकारी नौकरी से तंग आई महिला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें शिल्पा नाम की एक महिला जो खुद को बैंकर बताती है, कहती है कि वह 8 साल से सरकारी नौकरी कर रही है. उसने 21 साल की उम्र में नौकरी शुरू की थी और अब वह 29 साल की है, लेकिन इस नौकरी की वजह से उसे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है. महिला का कहना है कि इस उम्र में उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, उसे माइग्रेन रहता है, और उसकी दाहिनी आंख के सामने अंधेरा छा जाता है और काले धब्बे दिखते है.

‘मैं 29 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई हूं’

अपनी नौकरी से परेशान होकर महिला कहती है कि जहां उसकी उम्र की लड़कियां बहुत यंग हैं और प्रोफेशनली आगे बढ़ रही है. वहीं वह 29 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई है. उसने अब कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है और उम्मीद करती है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे कुछ और करने का मन नहीं करता है. वीडियो वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया यूज़र्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे है.

‘इस्तीफा दे दो!’

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट thinkwithshilpa से शेयर किया गया था और इसे लाखों लोगों ने देखा है, और कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. सोशल मीडिया यूज़र्स वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे है. एक यूज़र ने लिखा, “अगर तुम इतनी परेशान हो, तो इस्तीफा दे दो.” एक और यूज़र ने लिखा, “सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, इसके बारे में बुरा मत बोलो” एक और यूज़र ने लिखा, “तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, कंटेंट बनाने की नहीं, बहन.”