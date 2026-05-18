पूजा कर रही थीं महिलाएं, तभी धू-धू कर जल उठा बरगद का पेड़, मौके पर मची अफरा-तफरी

Banyan Tree Fire Video: बीते शनिवार यानी 16 मई को देश भर के अलग-अलग क्षेत्रों में वट सावित्री पूजा की पूजा धूमधाम से हुई. बिहार के पटना के फतुहा में जब महिलाएं बरगद पेड़ के नीचे वट सावित्री की पूजा कर रही थीं. उसी वक्त अचानक पेड़े में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल हो गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

यह घटना पटना के फतुहा ब्लॉक परिसर का है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भारी भरकम बरगद के पेड़ में आग लगी हुई है, और वह धू धू कर जल रहा है. वहीं आस पास महिलाएं और भक्त गण खड़े हैं, जो वट सावित्री पूजा करने के लिए यहां आए थे.

Everything was fine initially, but some women decided to light clay lamps (diyas) 🪔close to the tree!

Really sad to see such an ancient Vat tree burning because of the stupidity of a few #VatSavitri #वटसावित्री pic.twitter.com/Rzp7Y76f6g — Mihir Jha (@MihirkJha) May 17, 2026

This is how they burned the old tree. Some women lit a clay lamp near the tree for devotion, which caught fire from a thread attached to the tree and set the whole tree on fire. https://t.co/3PwgncaIPj pic.twitter.com/qUgjoPlxeg — Nand@n (@nandantwts) May 17, 2026

कैसे लगी आग?

जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि पूजा के दौरान महिलाओं ने बरगद के पेड़ के पास अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए तेल और घी के दिए जलाए थे. और पेड़ पर धागे बांधे थे. इसके जरिए वह अपने पति की लंबी उम्र में कामना करती हैं. लेकिन जब धागे जलते दिए के संपर्क में आए तो, पेड़ में आग लग गई. हालांकि बाद में प्रशासन को जानकारी दी गई और आग को काबू पाने में सहायता मिली.

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को वायरल होने के बाद नेटिजंस प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान लोगों को सावधान रहना चाहिए. और सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए.

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