ट्रेन के टॉयलेट और सीटों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब, वायरल वीडियो से उठे यात्री सुरक्षा पर सवाल

वाराणसी–सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस (22588) से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो शेयर करने वाले व्यक्ति ने दावा किया है कि ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश से बिहार शराब की तस्करी की जा रही है. आरोप है कि स्लीपर कोच के कई बाथरूमों में शराब की पेटियां रखी गई हैं और पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी आरपीएफ (RPF) की मौजूदगी नहीं दिखी. वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह सब टीटी की कथित सहमति से हो रहा है. इस दावों की सत्यता परखने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन भी हो चुका है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए. वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों की सुरक्षा और बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि कैसे पुलिसकर्मियों की तैनाती से इन अपराधियों की धरपकड़ की जाती है.

कहां-कहां छिपाई जाती है अवैध शराब

बनारस-सियालदह ट्रेनों में उत्तर प्रदेश से बिहार जैसे शराबबंदी वाले राज्यों में अवैध शराब मुख्य रूप से लावारिस बैगों, कोच के टॉयलेट, सीटों के ऊपर की गुप्त जगहों और कई बोरियां मिलीभगत या कम सुरक्षा जांच का फायदा उठाकर लाई जाती है. तस्कर चलती ट्रेन में चेन खींचक या बिना रुके स्टेशनों पर माल उतारने की फिराक में रहते हैं. शराब की पेटियों को कोच के टॉयलेट, छतों के पैनल या सीटों के बीच बनी खाली जगहों में छिपाया जाता है.

तस्कर ट्रॉली बैग या बोरियों में शराब भरकर जनरल या स्लीपर कोच में रख देते हैं और पकड़े जाने के डर से खुद दूर बैठ जाते हैं या उतर जाते हैं. उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद बिहार सीमा के पास सुनसान स्टेशनों पर ट्रेन रोककर या वैक्यूम प्रेशर (ACP) का उपयोग करके सामान उतार लिया जाता है. दैनिक भास्कर से लेकर अमर उजाला तक कई मीडिया रिपोर्टों में अवैध शराब के गिरोह का खुलासा पहले भी कई बार हुआ है.

बनारस सियालदा अमृत भारत में ट्रेन में इतनी भारी मात्रा में शराब आई कैसे ? क्या अब रेलवे में यह सुविधा भी उपलब्ध हो गई है या तस्कर आपकी नजरों से बच कर इतना बड़े कारनामे को अंजाम दे रहे हैं । किसकी गलती है इसमें तस्कर की या रेलवे की ? pic.twitter.com/32g88HjWIj — Akshay verma (@Vrmakshay1) July 27, 2026





पुलिस की मिलीभगत का दावा

अमर उजाला की रिपोर्ट में एक स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर दावा किया गया है कि गोदाम संचालक और कारोबारी फोन पर ऑर्डर लेकर शराब अपलब्ध कराते हैं जो बिहार में ऊंचे दामों पर बेची जाती है. फिर शराब की खेप के आधार पर थानों में 10 हजार से 30 हजार रुपये पहुंचाए जाते हैं. महिला तस्कर ने रिपोर्ट में खुलासा किया कि 18-50 साल की महिलाएं और युवतियां सुबह की शराब के ठेकों पर चली जाती है और दुकान खुलते ही शराब की बोतले अपने बैगों में बर लेती हैं. प्लेटफॉर्म और ट्रेन तक शराब पहुंचाने में कई लोग मदद करते हैं. ट्रेन में जांच नहीं होती इसलिए डिलीवरी और भी आसान हो जाती है. शराब दरभंदा से लेकर अलग-अलग जिलों में पहुंचाई जाती है.

महिला तस्कर ने बताया कि काम में ज्यादा मेहनत नहीं है. पैसा भी अच्छा मिलता है और अगर पुलिस पकड़ भी ले तो बाद में छोड़ भी देती है. पूरे गिरोह में महिलाएं और युवतियां होती है. यूपी के अलग-अलग स्टेशनों से शराब ट्रेनों में लोड की जाती है. तस्कर सामान्य यात्री बनकर ट्रॉली, पिट्ठू बैग और यात्री थैलों में शराब लेकर अलग-अलग ट्रेनों में चढ़ते हैं. रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते. इसलिए वारदात पकड़ में नहीं आती और रोजाना बिहार में 300 पेटी शराब पहुंचाई जा रही है.

वायरल वीडियो पर उठे सवाल

ऐसी ही एक घटना की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो सियालदह एक्सप्रेस की है, जिसमें शराब की बोतलों पर अखबार लपेटा हुआ है ताकि वो फूटे नहीं. ऐसी तमाम बोतलें पिट्ठू बैग और बोरियों से बरामद हुई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि बनारस सियालदा अमृत भारत में ट्रेन में इतनी भारी मात्रा में शराब आई कैसे? क्या अब रेलवे में यह सुविधा भी उपलब्ध हो गई है या तस्कर आपकी नजरों से बच कर इतना बड़े कारनामे को अंजाम दे रहे हैं. हालांकि मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों ने दावा किया है कि वो शराब तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाते रहते हैं. मुखबिरों की खबर के आधार पर कई बार तस्करों की धरपकड़ की जा चुकी है.

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