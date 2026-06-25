गंगा नदी के बीचोंबीच नाव पर पकाया मांस, फिर शराब के साथ इंटरनेट पर झाड़ा टशन; वीडियो वायरल होते ही बनारस पुलिस ने उतारा नशा!

वाराणसी को सिर्फ एक शहर कहना तो गलत होगा क्योंकि यहां आने वाले लोगों के लिए यह शहर एक लाइफ टाइम एक्सपीरिएंस बन जाता है. लोग शायद अपनी लाइफ की बड़ी-बड़ी ट्रिप्स भूल जाएं लेकिन बनारस में होने का अहसास कभी नहीं भूल पाते. यहां की धुंध भरी सुबह, गंगा घाटों पर घंटनाद, कचौड़ी-समोसे का नाश्ता और रात की गंगा आरती देखने देश-विदेश से लोग आते हैं. लोग मां गंगा की पूजा करते हैं. गंगा की पवित्रता का सम्मान करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब जानते-बूझते भी गंगा नदी पर आपत्तिजनक कृत्यों को अंजाम देते हैं. कुछ समय पहले ही वाराणसी पुलिस ने गंगा नदी में मांस-शराब फेंकने के मामले में नाव, नाविक और संदिग्धों को गिरफ्तार किया था लेकिन अब फिर एक बार गंगा नदी के बीचोंबीच नाव पर मांस पकाने और एल्कोहॉल पार्टी करने का मामला गर्मा गया है. इस घटना से संबंधित रील तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें कुछ युवक टशन दिखाते हुए अपनी पार्टी की डिटेल्स दे रहे हैं. इस मामले में एक बार फिर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और लगभग 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है.

नाव पर मजा रहे थे महफिल

वायरल वीडियो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट का बताया जा रहा है जिसमें कुछ लड़के पवित्र गंगा नदी के बीचोंबीच एक नाव पर सवार थे. अपनी पार्टी की तैयारियां कर रहे थे और सारे मूमेंट को अपने कैमरे में कैद करते जा रहे थे. हद तो तब हो गई लकड़ी की नाव पर चूल्हा जलाकर चिकन पकाने लगे और दूसरी तरफ बियर की बोतलें बेधड़क खुलने लगीं. जैसे ही प्री-पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोगों का खून खौल उठा. गंगा नदी के बीचोंबीच चल रहे कारनामों के खिलाफ लोग कार्रवाई की मांग करने लगे. एक यूजर ने तो कमेंट तक कर दिया कि बनारस की मर्यादा को इस तरह तार-तार करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती.

पुलिस ने जब्त की नाम, पाचों हिरासत में

जैसे ही वायरल वीडियो पर वाराणसी पुलिस की नजर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया. दशाश्वमेध के एसीपी अतुल अनजान त्रिपाठी ने तुरंत जांच बिठाई. वीडियो के आधार पर लड़कों की पहचान की गई और ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज दिया. हुड़दंगियों में दीपक कुमार, अजय साहनी, अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और राहुल साहनी का नाम शामिल है, जिनकी उम्र 25 से 32 साल के बीच बताई जा रही है.

सावन ने पहले वाराणसी में एक और बड़ा फैसला

यह मामला उस समय सामने आया है जब वाराणसी नगर निगम (VMC) ने आने वाले सावन के पवित्र महीने में शहर की पवित्रता को कायम रखने के लिए बड़े फैसले लिए. बता दें कि बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लाखों शिवभक्त उमड़ने लगते हैं. उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हों इसलिए नगर निगम ने शहर के अंदर चल रही मांस, मछली और पोल्ट्री की 350-400 दुकानों को शहर की सीमा के बाहर शिफ्ट करने का फरमान जारी कर दिया है. लावन मे दुकानें बंद करानी पड़ती थीं लेकिन अब इन सभी को रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर जैसी 5 जगहों पर दोबारा स्थापित कराया जाएगा जिससे दुकानदारों का काम भी बंद नहीं होगा और धार्मिक भावनाएं भी बनी रहेंगी.

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